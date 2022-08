Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su relación después de 9 meses de idilio

Durante casi nueve meses, la pareja conformada por la empresaria e influencer Kim Kardashian y el actor y comediante Pete Davidson fueron uno de los romances más comentados por la prensa norteamericana, debido a la diferencia de edad y las candentes fotos que subían en pareja.

¿Por qué terminaron Kim Kardashian y Pete Davidson?

Fuentes cercanas a la pareja dicen que la pareja decidió terminar las cosas, así lo publicó E! News quien fue el primer medio en informar sobre la separación. Los horarios constantemente ocupados de la pareja y la distancia que los separaba hicieron que fuera muy difícil mantener su romance.

TMZ comentó recientemente que Pete Davidson pasó mucho tiempo en Australia, donde está filmando una película, y Kim equilibra los viajes y el trabajo alrededor del mundo mientras cría a sus 4 hijos en Los Ángeles.

Según TMZ Kim voló recientemente a Down Under para ver a Pete después de un tiempo separados, pero no está claro si fue entonces cuando los dos decidieron desconectar su relación o si fue más reciente.

La fuente cercana ha comentado: “hay mucho amor y respeto el uno por el otro” y se han separado amigablemente. “Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a New York, o donde sea que él esté, en cualquier momento. Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en la crianza de su niños”, ha dicho una fuente al medio ‘Page Six’.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha oficializado su ruptura amorosa a través de redes sociales, pero todo parece indicar que la decisión fue de común acuerdo y que mantendrán su amistad por encima de todo.

Kim Kardashian y Pete Davidson posaron juntos por primera vez en una alfombra roja en mayo de este año, Además Pete acompañó a Kim al estreno de ‘Las Kardashian’ y asistieron unidos a la Met Gala 2022 en Nueva York, entre otras eventos en los que compartían gran complicidad.

Pete Davidson se ganó la confianza de las Kardashian, y sus hechos confirmaron que la pareja parecía estable, el comediante por ejemplo, se tatuó el nombre de Kim e incluso las iniciales de los hijos de ella.

Los últimos meses se le veía a Pete y a las Kardashian cada vez más cerca, por los viajes que realizaban juntos en familia.

Aunque no todo son noticias malas para el clan Kardashian quien se encuentran de celebración tras la llegada del hijo de Khloé Kardashian con su exnovio Tristan Thompson quien llegó al mundo este viernes 5 de agosto.

¿Cómo se conocieron Kim Kardashian y Pete Davidson?

La pareja ha estado vinculada sentimentalmente desde octubre de 2021 y en marzo de este año se dieron a conocer fotografías de ambos.

En un episodio de la serie de Hulu, de las Kardashian habló sobre cómo conoció a Davidson cuando presentó “Saturday Night Live” y cómo surgió el amor entre ellos.

Según CNN, Kardashian en ese momento dijo: “Hice ‘SNL’ y luego, cuando nos besamos en la escena, fue solo una vibra”, dijo Kardashian en el programa y señaló que Davidson no asistió a la fiesta posterior al programa. Más tarde, dijo, decidió perseguirlo.

“Llamé al productor de ‘SNL’ y le dije: ‘Oye, ¿tienes el número de Pete?’”, relató. “Y dijeron, ‘Sí’. Le envié un mensaje de texto. Ni siquiera estaba pensando, “Dios mío, voy a tener una relación con él’”. Pero sin saberlo todo se dio.