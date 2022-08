La rumores de la tensa relación entre Victoria Beckham y su nuera Nicola Peltz

La hija del magnate americano Nelson Peltz, se casó el pasado 9 de abril con el primogénito de la familia Beckham en una ceremonia que costó alrededor de 3,5 millones de euros y se desarrolló en una de las mansiones de millonario en Palm Beach, la cual tuvo como invitadas a varias celebridades del espectáculo y que se celebró en el mayor de los secretismos.

Sin embargo, tres meses después de celebrada la boda, se da a conocer detalles de la relación entre Victoria Beckham y Nicola Peltz. Según el medio Page Six, parece ser que una decisión en torno a la organización de la boda fue la punta del iceberg en la relación de la diseñadora y la actriz.

¿La mala relación de Victoria Beckham y Nicola Peltz?

De acuerdo con el medio norteamericano todo inició cuando Peltz no tomó en cuenta la opinión de la diseñadora y ex Spice Girls en los preparativos de la boda para que no se robara la atención en la organización.

Otro rumor por el que dicen que la relación entre las dos no es muy buena, se debe a los fracasos que ha tenido Brooklyn en sus trabajos. Recientemente se dio a conocer que la firma de moda Superdry terminó de manera anticipada su contrato con el mayor de los Beckham por más de un millón de dólares a tan solo ocho meses de la firma del contrato.

Todo surgió cuando Brooklyn fue duramente criticado en sus redes sociales al subir unas fotos promoviendo unos ‘tenis veganos’ de la firma Superdry, sus seguidores resaltaron su profesión de ser un ‘chef carnívoro’ que sube videos haciendo recetas de animales pero que a la vez no es consecuente al ser embajador de esa marca. Por supuesto la decisión de la marca no se hizo esperar y Victoria no ha tomado con buena impresión este tema.

El hijo mayor de la familia Beckham quien ha buscado destacar en distintos ámbitos como ser chef y fotógrafo, pero, hasta ahora, no ha conseguido sobresalir en ninguno.

Lo que se conoce de la relación actual de Nicola Peltz y Victoria Beckham

La pareja conformada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han hablado sobre la polémica relación entre suegra y nuera, aunque la pareja no habla sobre si actualmente mantienen buena relación, ni siquiera mencionan el hecho de estar enfrentadas.

La pareja concedió una entrevista hace poco a la revista ‘Variety’ y Nicola ha confesado que cree que se empezó a hablar sobre la polémica cuando llevó un vestido de novia firmado por la marca Valentino en su boda y no uno diseñado por Victoria Beckham.

Nicola comentó: “Lo iba a hacer y realmente quería hacerlo Victoria, pero unos meses más tarde, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido”.

“Ella no me dijo que no podía llevarlo; yo no dije que no quería llevarlo. Ahí es donde empezó, y luego corrieron con esos rumores”, comenta la actriz y modelo

Brooklyn comentó: “He aprendido que siempre van a intentar escribir cosas así. Siempre van a intentar menospreciar a la gente. Pero todo el mundo se lleva bien, lo cual es bueno”, resaltó el chef y fotógrafo.

Por ahora, no se sabe si realmente están disgustadas las dos o se trató de un simple malentendido que como familia ya se arregló.