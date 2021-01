Las actrices que le han dado vida a Lady Di en el cine. ¿Cuál se parece?

La princesa Diana se convirtió en una de las mujeres más reconocidas en el mundo, quien ha sido representada tanto en cine, como en televisión y teatro. Tras 23 años de su muerte sigue siendo recordada a través de la interpretación de varias actrices.

¿Recuerdas quiénes han sido las actrices que se han puesto en los zapatos de la princesa de Gales? Aquí hacemos un repaso por algunas de las actrices que han llevado a Lady Di a la pantalla grande.

Kristen Stewart

La actriz interpretará a la princesa Diana en la película Spencer del director chileno Pablo Larraín, la cual revelará cómo en el transcurso de un fin de semana Diana se dio cuenta que su matrimonio había terminado.

«Decidimos meternos en una historia sobre la identidad, y sobre cómo una mujer decide de alguna manera no ser la reina», dijo el director Pablo Larraín a un medio de comunicación, también comentó que eligió a Stewart porque es una de las grandes actrices de hoy en día. La película se estrenará en el año 2022.

Emma Corrin

La actriz inglesa con 24 años interpretó a Diana Spencer en la serie de Netflix The Crown en la cuarta temporada. Corrin tuvo en este papel uno de los proyectos más importantes de su vida, y la ha catapultado a la fama mundial. Antes de alcanzar la fama, la actriz participó en cuatro episodios de la serie “Pennyworth” y ha tenido breves apariciones en series como: “Grantchester” y “Alex’s Dream”.

Elizabeth Debicki

La actriz australiana reemplazará a Corrin en la quinta y sexta temporada de The Crown. Dará vida a los momentos más difíciles de la princesa Diana, su separación con Carlos de Gales y su posteriormente su muerte en un accidente automovilístico. La actriz se hizo conocida por participar en la miniserie inglesa The night manage.

Naomi Watts

De todas las películas/ series que se hicieron sobre su vida, la que más me gustó fue la que protagonizó #NaomiWatts en el 2013

La actriz nacida en Reino Unido y criada en Australia interpretó a Lady Di en la película Diana, el secreto de una princesa, aunque la película fue un rotundo fracaso en la taquilla, se rescata el profesionalismo de la actriz en este proyecto biográfico. En este filme Watts interpretó a la princesa en los últimos meses de su vida, con detalles desconocidos como el de su relación con el paquistaní Hasnat Ahmad Khan.

Genevieve O’Reilly

La actriz irlandesa fue ampliamente conocida por interpretar a Lady Di en la película Diana: Last Days of a Princess que fue transmitida para televisión en los Estados Unidos en el año 2007. Esta película se centró en los últimos meses de vida de la princesa, su relación con Dodi Al Fayed y posterior muerte. O’Reilly ha participado en muchas series británicas, pero aún no cuenta con una carrera internacional.

Serena Scott Thomas

También Serena Scott Thomas interpretó a Diana en 1993 en Diana: Her True Story.

En 1993 tras la publicación del libro Diana: her true story basada en la autobiografía de la princesa por parte de Andrew Morton, se convirtió en una película biográfica del mismo nombre. Protagonizada por la actriz inglesa Serena Scott Thomas. Curiosamente esta misma actriz años después interpretó a la mamá de Kate Middleton, en la película para televisión: William & Kate en el año 2011.