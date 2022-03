¿Le quitarían el Óscar a Will Smith? La Academia abrió investigación

El actor Will Smith abofetea al presentador de la gala Chris Rock durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia de Cine estadounidense en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/ Etienne Laurent Foto: ETIENNE LAURENT

Algunas horas después de entregarle el Oscar como mejor actor a Will Smith, la Academia anunció que abrirá una investigación formal contra Will Smith por la bofetada que le dio a Chris Rock durante la ceremonia por bromear sobre la alopecia de su esposa.

Rock estaba en el escenario del teatro Dolby e iba a presentar el Óscar al mejor documental. Arriba hizo una broma acerca del look de Jada Pinkett-Smith, y la comparó con G.I. Jane, la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott. Jada, sin embargo, ha reconocido públicamente que sufre de alopecia y que ha sido una lucha para su carrera y vida personal.

Después de que Pinkett-Smith hiciera un gesto de fastidio, Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock. Pocos entendimos lo que sucedía y muchos pensaron que era un montaje como parte de la presentación de los Oscar.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, le gritó Smith desde su asiento.

La Academia se pronuncia sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Desde el momento en el que terminó la ceremonia, varios miembros comentaron a título personal que se daba por hecho que la situación tendría algún tipo de consecuencia.

Mientras se celebraba, la Academia publicó un tuit en el que se afirma que la organización no apoya la violencia “en ninguna forma”.

Las declaraciones se comunicaron este lunes en un comunicado de la organización:

“La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.

La organización podría castigar de diferentes maneras al actor, desde su suspensión de la Academia, ya sea inmediata o temporal, o quitarle el premio que ganó por su papel protagonista en “King Richard”.

En ese sentido, las burlas sobre la condición física de otros quizás tocan algunos límites, y la discusión posterior al evento también ha reflejado que muchos no se sintieron cómodos con el nivel y tipo de humor en la ceremonia.

La institución distribuyó este lunes a la prensa su código de conducta, que por otra parte también menciona evitar “el contacto físico no solicitado” y exige que sus miembros se traten con respeto.

La última actualización de esta norma fue en 2017, en plena popularización del movimiento #MeToo contra el acoso sexual.

Whoopi Goldberg, que forma parte de la junta de gobernadores de los Óscar, es la única que ha reaccionado públicamente. Aseguró en el programa “The View” que, si bien la bofetada podría tener consecuencias, no ve probable la retirada del Óscar.

Por su parte, Chris Rock descartó presentar cargos.

El departamento policial de Los Ángeles expresó: “Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación.”

Las disculpas de Will Smith

E actor se pronunció en sus redes sociales disculpándose: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y Reaccioné emocionalmente”, se lee en sus redes sociales.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, finalizó.

