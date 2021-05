Demostrando que es una mujer todoterreno, Pilar Rubio ha presentado su nueva colección cápsula de bañadores con ‘Selmark’.

Una colaboración que surgió el verano pasado con un inmenso éxito y que se repite ahora, con un esperado lanzamiento de cinco trajes de baño diseñados por la mujer de Sergio Ramos y pensados para todo tipo de cuerpos, con el propósito de que todas las mujeres se sientan a gusto en su propia piel siguiendo el lema ‘Te sienta bien, te sientes mejor’.

Muy ilusionada con este proyecto, Pilar define su colección “como si fuese una obra de ingeniería que te haga sentir segura, que realce tu belleza y que si hay algo que no te gusta, que se pueda disimular”. “Casi es una obra de arte”, afirma emocionada y satisfecha con el resultado de sus diseños, pensados para todo tipo de cuerpos.

Completamente recuperada del Covid que tanto ella como Sergio Ramos pasaron recientemente, la comunicadora asegura que apenas tuvo síntomas; “Han sido muy puntuales, se han pasado y ahora estoy a cien por cien”, confiesa, señalando que primero se contagió su marido y después ella, pero que durante su ailamiento en casa “intentamos seguir haciendo nuestra vida”. “Entrenando, comiendo bien y trabajando, porque como ahora podemos teletrabajar muchas veces, pues aprovechando el tiempo”, afirma.

Orgullosa mamá de cuatro niños, Pilar no ha dudado en presumir de Sergio Jr, que acaba de cumplir 7 años y es “como una persona adulta casi”. Muy sincera, la colaboradora asegura que no sabría decir si sus pequeños se parecen más a ella o a Ramos: “No lo sé. Tienen unas mezclas tan raras... el mayor tiene los ojos casi negros y el pelo muy oscuro. Los otros tienen los ojos azules y el pelo más clarito”. “Yo decía, a ver si el siguiente sale con los ojos azules y el pelo oscuro, que es la única mezcla que nos queda. Pero no, ha salido rubio rubio con los ojos azules”, ha desvelado.

Entre risas, Pilar nos ha contado además que Máximo Adriano “es el que más carácter tiene de todos. Ya ha visto el panorama y ha dicho aquí tengo que hacerme fuerte, porque me comen”. “Intenta andar porque tiene fuerza. Tan pequeño no puede, pero él quiere estar ahí, donde haya lío con los otros”, ha comentado, desvelando que sus hermanos son “muy delicados con él y le dan besos y abrazos todo el rato”.

Mamá todoterreno y completamente volcada en Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, la comunicadora todavía no ve si los pequeños apuntan maneras con el fútbol como su famoso papá: “Un día juegan al tenis, otro al fútbol, a las pistolas... Yo les dejo que hagan lo que quieran, que sean libres y luego ya tendrán tiempo de decidir”.

Espectacular y presumiendo de un cuerpazo que no parece de este mundo, Pilar asegura que “antes de tener hijos no tenía la conciencia de que tenía que cuidarme tanto pero fue quedarme embarazada y pensar, no quiero que mi cuerpo cambie. No quiero ser solo madre. Quiero seguir activa y seguir sintiéndome mujer”.

El secreto de su tipazo es simple, cuidarse mucho. “Llevo una rutina que a mí me ha funcionado y es la que cuento en mi libro sobre cuidarse en el embarazo y en el posparto”, basada en el ejercicio físico y una alimentación equilibrada y saludable.

Inmersa en la grabación de ‘El desafío’, Pilar ha confesado qué piensa de Jesulín de Ubrique, que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del talent. “Es súper competitivo. Me encanta, Está muy ilusionado, lo está dando todo y me gusta ver ese espíritu en los concursantes porque es es lo que yo vivo, lo que yo siento”, señala.

Sin querer hablar sobre el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid, Pilar descarta por el momento un nuevo embarazo: “Puedo tener más pero de momento creo que ya está. Ahora no tengo tiempo”, asegura entre risas, feliz con los cuatro pequeños en los que está completamente volcada.