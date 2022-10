Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas y acallan rumores de enemistad

Hace unos días se llevó a cabo la gala del Museo de la Academia de los Premios Oscar, que reunió a celebridades, actrices y actores, los más talentosos y reconocidos de Hollywood en un evento muy exclusivo que reunió a celebridades como Eiza González, Amal y George Clooney, Olivia Wilde, Emma Stone, Sophie Turner, Joe Jonas entre otros.

El corte de pelo mariposa que trae el 2022. Foto: Getty Images

Lo que fue curioso en el evento no fueron los vestidos o la belleza de las celebridades sino la foto que demuestra la amistad y complicidad que tienen Selena Gomez y Hailey Bieber. El posado de juntas ante la cámara del fotógrafo Tyrell Hampton suponen el fin de una era que llevaba años enfrentando a ambos grupos de fans.

Todo parece indicar que las dos mujeres han decidido mostrarle al mundo su gran amistad y complicidad que tienen. Las mujeres acallan los rumores de enemistad, pues después de cuatro años la modelo Hailey Bieber fue señalada como la responsable de la separación de Selena Gómez con su pareja de ese momento, el cantante Justin Bieber.

Meses después de romper con Gomez, Justin decidió apostarle de nuevo al amor al lado de la modelo Hailey Baldwin.

En julio de 2018 Justin le pidió matrimonio a la modelo norteamericana en una isla de las Bahamas. Y un año después se casaron en una ceremonia privada y civil en Nueva York y más tarde rodeados de amigos en un multitudinario evento que duró dos días, evento en el que ambos derrochaban amor en las fotografías de la boda.

Desde que se dieron el ‘sí, quiero’ Hailey y Justin han vivido su amor ajeno a los fans nostálgicos que no superan la relación del cantante con Selena Gomez y quienes tienen la esperanza de que vuelvan, sin embargo, lo que no se esperaban era la gran amistad que existe entre estas talentosas mujeres que no viene de ahora sino de año atrás.

Sin duda, la actriz y la modelo han dado una lección de amistad a sus fans, posando con la intensión de que se cierre ese capítulo de odio o enemistad entre estas grandes celebridades.