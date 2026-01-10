Alcaraz calienta el Abierto de Australia: le ganó a Sinner el primer torneo previo

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores del tenis mundial. Foto: EFE - HAN MYUNG-GU

Carlos Alcaraz se impuso en dos sets a su gran rival Jannik Sinner en el partido de exhibición disputado este sábado en Corea del Sur, lleno de expectativa a pocos días del Abierto de Australia.

A ocho días de que arranque en Melbourne el primer Grand Slam del año, el español, número uno mundial, ganó al italiano por 7-5, 7-6 (8/6) en Incheon frente a un graderío abarrotado por 12.000 espectadores.

Los dos mejores tenistas del momento jugaron sin forzar la máquina, y se mostraron muy receptivos con el público, al que dirigieron gestos cariñosos.

Ninguno de los dos tiene previsto competir hasta el arranque del Abierto de Australia, al que Sinner, número dos mundial, concurre como defensor del título.

Los organizadores surcoreanos no dijeron cuánto dinero se han embolsado los dos jugadores por este partido. Según la prensa italiana, podrían ser más de 2 millones de dólares para cada uno, por este encuentro que duró una hora y 47 minutos.

Tras el partido, ambos jugadores demostraron una vez más la buena relación que tienen, pese a ser rivales: “Jannik, terminamos la temporada jugando juntos. Empezamos la temporada jugando juntos”, bromeó Alcaraz.

“Ojalá esta temporada sea tan buena como la del año pasado. Te mereces lo mejor”, añadió el español, que junto al italiano se ha repartido los ocho últimos títulos de Grand Slam.

10-6 a favor del español

Sinner, por su parte, se refirió al partido “que fue ajustado, así que también hubo un poco de tensión” pese a no jugarse nada.

Y lanzó un guiño al público surcoreano: “Estamos muy felices de encontrarnos aquí por primera vez, viendo algo nuevo. Nos hemos sentido como en casa, también en la pista”.

Con esta victoria, Alcaraz lleva su balance contra Sinner a 10 victorias y 6 derrotas.

Ambos serán los grandes favoritos cuando comience el Abierto de Australia en Melbourne el 18 de enero, pese a que Alcaraz (22 años por 24 del italiano) nunca haya pasado de los cuartos de final en el primer Grand Slam del año y es el único grande que le falta en el palmarés.

Alcaraz, que en diciembre se separó de su entrenador Juan Carlos Ferrero, había dicho antes del encuentro que el partido de exhibición sería “una excelente manera de prepararse” para Melbourne.

