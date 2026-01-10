Logo El Espectador
Cucho Hernández hizo un partidazo con el Betis en España, pero se lesionó: ¿qué le pasó?

El delantero colombiano fue escogido como el MVP del juego que su equipo empató 1-1 contra Real Oviedo.

Fernando Camilo Garzón
10 de enero de 2026 - 04:50 p. m.
Cucho Hernández, en el partido contra Real Oviedo.
Cucho Hernández, en el partido contra Real Oviedo.
Foto: Real Betis, vía X
Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a ser protagonista, aunque esta vez sin premio. El delantero colombiano fue titular en el empate 1-1 de Real Betis como visitante frente a Real Oviedo, por la fecha 19 de LaLiga EA Sports, en un partido disputado en el Estadio Carlos Tartiere.

El atacante llegaba tras dos jornadas consecutivas marcando, pero los palos le negaron el gol en un primer tiempo en el que fue el jugador más peligroso del equipo andaluz, con un remate al vertical al minuto 25 y otro al horizontal diez minutos después, en un duelo parejo y de posesión repartida.

El complemento mantuvo la misma tónica hasta que Oviedo abrió el marcador al minuto 64, con un remate de media distancia de Ilyas Chaira tras una rápida transición. Betis buscó la reacción y el Cucho tuvo una opción clara para empatar, pero no logró capitalizar un rebote dentro del área chica.

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, el colombiano pidió el cambio y salió al minuto 80 por molestias físicas, encendiendo las alarmas en el conjunto verdiblanco. El empate llegó poco después, al 83, con un cabezazo de Giovani Lo Celso tras centro de Antony, rescatando un punto para los visitantes.

Pese a abandonar el campo lesionado, Hernández fue elegido MVP del encuentro, reflejo de su influencia a lo largo del partido.

El estado físico del Cucho

Tras el juego, el técnico Manuel Pellegrini confirmó que la salida del colombiano obedeció a una lesión muscular, al igual que las de Junior Firpo y Ángel Ortiz, y anticipó que podrían ser tres bajas a la espera de exámenes médicos, lo que pondría en duda al Cucho para los octavos de final de la Copa del Rey ante Elche.

Real Betis se mantiene sexto en LaLiga con 29 puntos, mientras que el colombiano atraviesa la que sería su primera lesión de la temporada, en la que ya suma 1.774 minutos, 10 goles y tres asistencias en 22 partidos.

