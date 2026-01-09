Inter vs. Napoli: hora y dónde ver en vivo el partidazo de la Serie A

El duelo en Italia enfrenta al primer contra el tercero de la clasificación liguera. Foto: EFE - CIRO FUSCO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Inter y Napoli se cruzarán esta semana en un duelo que marca el pulso por el liderato del fútbol italiano. Primero contra tercero, líder frente al campeón vigente, con un contexto que convierte el enfrentamiento en un choque clave para medir fuerzas entre grandes.

El encuentro, correspondiente a la vigésima jornada del campeonato italiano, llega en un momento decisivo de la temporada.

El Inter de Lautaro Martínez, sólido puntero con 42 puntos, afronta el inicio de un enero exigente, con ocho partidos en apenas un mes, sin margen mínimo para administrar esfuerzos. La visita del Napoli aparece como el examen más complejo de este tramo inicial, no solo por la jerarquía del rival, sino por lo que representa en la pelea directa por el Scudetto. El equipo del sur de Italia es tercero, a cuatro unidades, y sabe que una victoria en Milán lo vuelve a meter de lleno en la discusión.

La temporada pasada, el Napoli de Antonio Conte le arrebató el título al Inter por un solo punto. A eso se suma el antecedente de la primera vuelta, cuando el conjunto napolitano se impuso con autoridad por 3-1.

El presente, sin embargo, muestra matices distintos. Inter, ahora dirigido por Christian Chivu, atravesó un inicio irregular que incluso puso en duda la continuidad del joven entrenador rumano. Pero el equipo se levantó con seis victorias consecutivas y apenas cuatro goles recibidos. La evolución colectiva se apoya en la regularidad de su estructura y en la influencia de su capitán, Lautaro, referencia ofensiva y anímica.

Napoli llega condicionado por una realidad muy diferente. Conte afrontará el partido con solo 15 futbolistas disponibles, tras una seguidilla de ausencias sensibles como Kevin De Bruyne, André-Frank Anguissa, Alex Meret, David Neres y Romelu Lukaku, entre otros. La lista corta obliga a ajustar el plan, limitar variantes y sostener la intensidad con lo justo, en un escenario que exige máxima concentración.

Inter combina paciencia y verticalidad, con un ataque que encuentra en Lautaro (10 goles y 4 asistencias) su eje principal, bien respaldado por Marcus Thuram y Hakan Çalhanoglu. Napoli, en cambio, deberá apoyarse en la eficacia de Rasmus Højlund, su máximo anotador, y en la capacidad asociativa de futbolistas como Matteo Politano y Scott McTominay, llamados a asumir mayor protagonismo ante las ausencias.

A.C. Milan, segundo con 39 puntos, observa de cerca lo que ocurra en Milán, consciente de que cualquier resultado puede reordenar la parte alta. Juventus, cuarto con 36, también espera su turno para no quedar relegado. La Serie A entra en una fase donde cada cruce directo deja huella.

Tabla de posiciones de la Serie A

Hora y dónde ver Inter vs. Napoli en la Serie A

Fecha: domingo 11 de enero de 2026.

Hora: 2:45 p.m., hora en Colombia.

Estadio: San Siro de Milán.

TV: Disney Plus Premium.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador