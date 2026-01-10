Logo El Espectador
Jhon Arias sigue levantando el nivel en Inglaterra: mire su gol y asistencia con Wolves

El jugador de la selección de Colombia empieza a vivir su mejor momento en Inglaterra con el repunte de Wolverhampton.

Fernando Camilo Garzón
10 de enero de 2026 - 03:27 p. m.
Jhon Arias llegó a Wolverhampton tras brillar con Fluminense en el Mundial de Clubes.
Foto: Wolverhampton Wanderers FC
El 2026 comenzó con protagonismo para Jhon Arias, figura en la clasificación de Wolverhampton Wanderers a los dieciseisavos de final de la FA Cup.

En el Molineux, los Wolves golearon 6-1 a Shrewsbury Town, un rival de cuarta división, en un partido que se encaminó temprano y confirmó la superioridad local.

El marcador se abrió al minuto 9 con gol de Jørgen Strand Larsen, tras asistencia de Hwang Hee-Chan, y apenas dos minutos después llegó el 2-0 con una acción colectiva que Arias cerró con definición de zurda.

El colombiano también estuvo involucrado en el descuento del visitante, al cometer el penalti sobre John Marquis. Strand Larsen fue el gran anotador de la noche con un triplete, capitalizando errores del rival y el ritmo impuesto por su equipo.

En el segundo tiempo, Arias volvió a marcar diferencias con un pase entre líneas que terminó en otro gol de Strand Larsen. Rodrigo Gomes y Tolu Arokodare sellaron la goleada con dos acciones similares dentro del área.

Arias jugó hasta el minuto 84, cuando fue reemplazado por Pedro Lima. Con el pase asegurado, Wolverhampton ahora pone la mira en la Premier League: su próximo reto será ante Newcastle United, el domingo 18 de enero, a las 9:00 a.m. (hora colombiana).

Resumen y video de todos los goles del partido

Video Thumbnail

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

