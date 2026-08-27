Aluvión de críticas contra Santos Borré tras su penalti fallado en la serie con Santa Fe

Rafael Santos Borré, con la camiseta de River Plate. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Rafael Santos Borré quedó en el centro de las críticas después de la eliminación de River Plate contra Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. El delantero colombiano tuvo en sus pies uno de los cobros decisivos de la tanda de penales, pero estrelló su remate contra el palo y mantuvo con vida al conjunto cardenal, que terminó imponiéndose 8-7 para avanzar a los cuartos de final.

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El momento del cobro explica buena parte de los señalamientos. River ganaba 4-3 en la definición y Borré tenía la posibilidad de terminar la serie: si marcaba, el equipo argentino clasificaba. El atacante tomó carrera, ejecutó su lanzamiento, pero la pelota golpeó el poste. De una clasificación que parecía sentenciada se pasó a una nueva oportunidad para el conjunto bogotano.

Santa Fe aprovechó esa vida extra. Franco Fagúndez convirtió para empatar la tanda y después River volvió a desperdiciar oportunidades para quedarse con la serie. Martínez Quarta mandó uno de sus cobros por fuera y Weimar Asprilla también apareció para detener con sus piernas el lanzamiento de Facundo González.

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La definición llegó hasta los arqueros: Santiago Beltrán falló el suyo y Asprilla convirtió el 8-7 que desató la celebración cardenal en pleno Monumental.

El penal de Borré no tardó en generar reacciones. Las redes sociales se llenaron de críticas, memes y burlas contra el delantero colombiano, señalado por haber desperdiciado una oportunidad que habría significado la clasificación de River.

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La magnitud del momento hizo que su error se convirtiera en una de las imágenes más comentadas de una tanda que tuvo múltiples fallos y varios momentos en los que ambos equipos pudieron sentenciar la eliminatoria.

Las críticas también trascendieron lo ocurrido con River. Entre los aficionados colombianos reapareció el debate alrededor de la capacidad de definición de Borré y de las oportunidades que ha desperdiciado durante su trayectoria con la selección de Colombia.

El delantero volvió así a quedar bajo la lupa por su efectividad frente al arco, esta vez por un penal que pudo acabar con el sueño de Santa Fe y que terminó siendo uno de los momentos que permitieron la histórica clasificación del equipo cardenal.

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