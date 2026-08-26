Reviva los históricos penaltis con los que Santa Fe eliminó a River: los 11 cobros, en video

Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles contra River Plate. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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Independiente Santa Fe escribió una noche memorable en Buenos Aires. El equipo cardenal eliminó a River Plate en el Monumental y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de empatar 1-1 durante los 90 minutos y ganar 8-7 en una interminable definición desde el punto penal.

En una serie que tuvo de todo, Weimar Asprilla terminó convertido en el gran héroe de la clasificación.

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Los penaltis que le dieron vida al león

Santa Fe tuvo que sufrir desde el comienzo. River dominó buena parte del primer tiempo y generó las mejores oportunidades, mientras el conjunto colombiano se sostuvo defensivamente y encontró en Asprilla una respuesta segura cuando fue exigido.

En el complemento, Sebastián Driussi abrió el marcador al minuto 51 tras un centro de Gonzalo Montiel, pero Santa Fe consiguió sobrevivir al mejor momento del local y encontró el empate al 80′, cuando Franco Fagúndez convirtió el penal sancionado por una mano de Lucas Martínez Quarta.

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Entonces comenzó una definición por penales cargada de dramatismo. Santiago Beltrán parecía destinado a convertirse en el héroe de River: le detuvo los cobros a Emmanuel Olivera, Jhojan Torres y Jeison Angulo.

El equipo argentino tuvo varias oportunidades para sentenciar la clasificación, pero Rafael Santos Borré estrelló su lanzamiento en el palo, Martínez Quarta remató por encima y Asprilla apareció para detener con sus piernas el cobro de Facundo González. Santa Fe sobrevivía una y otra vez cuando parecía estar contra las cuerdas.

La tanda llegó hasta el 7-7 y obligó a los arqueros a caminar desde sus porterías hasta el punto penal. Beltrán, hasta entonces la gran figura de River, tuvo la responsabilidad de cobrar primero, pero golpeó mal el balón y lo mandó por encima del travesaño.

Todo quedó servido para Weimar Asprilla. El guardameta cardenal tomó la pelota con la posibilidad de definir la serie y no falló: convirtió el penal que estableció el 8-7 definitivo y desató la celebración de Santa Fe en pleno Monumental.

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Asprilla terminó así una noche inolvidable siendo determinante en los dos extremos de la cancha: sostuvo a Santa Fe durante el partido, atajó un penal cuando la clasificación volvía a pender de un hilo y después tuvo la personalidad para ejecutar el lanzamiento definitivo.

Santa Fe eliminó a uno de los gigantes del continente y se instaló entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Ahora enfrentará a Vasco da Gama por un lugar en las semifinales y mantiene vivo el sueño de volver a pelear por un título internacional.

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