América recuperó la senda victoriosa y goleó 3-0 a Jaguares de Córdoba en Cali

Yeison Guzmán es uno de los jugadores más destacados de América de Cali en esta Liga Betplay.

América de Cali es uno de los más fuertes candidatos al título de la Liga Betplay 2026-I. Sus números en el campeonato y su más reciente victoria sobre Jaguares de Córdoba lo confirman aún más. Los dirigidos por David González gozan de un gran estado de forma en el rentado nacional.

La goleada 3-0 ante el conjunto costeño la comenzó a gestar Jorge Valencia Angulo, quien al minuto 27 ya había marcado el primer gol del partido para América. En el segundo tiempo, en el 68′, apareció una de las figuras del equipo escarlata, Yeison Guzmán, para poner el segundo gol de su club.

Ya en los minutos de adición, 90+2′, el cuerpo arbitral señaló un penal a favor del cuadro que hace sus veces de local en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Otra vez, Guzmán fue el encargado de convertir la pena máxima en el tercer y último gol del cotejo. Así, América cerró su goleada 3-0 contra Jaguares.

¿En qué puesto va América en la liga?

Los Diablos Rojos marchan terceros en la Liga Betplay con 13 puntos, cuatro menos que el líder, Internacional de Bogotá. Cuatro victorias, un empate y dos derrotas hablan de un rendimiento regular y confiable para el equipo caleño.

Sin embargo, al club escarlata aún le falta ganar un compromiso contra un gran rival. Sus únicas derrotas en el campeonato fueron a domicilio y contra cuadros llamados grandes en el FPC. Atlético Nacional y Atlético Junior.

No obstante, aún puede reivindicarse en tres oportunidades. Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Millonarios en el Pascual Guerrero y Deportivo Cali en el estadio del conjunto azucarero.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

La escuadra vallecaucana saltará al campo de juego de nuevo para enfrentar a Alianza FC en Valledupar. Este partido será válido por la novena fecha del torneo de primera división en Colombia, marcando la mitad de la competencia.

El combinado aliancista es último del campeonato con tres puntos en siete partidos. Además, el conjunto costeño fecha tras fecha lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

Habrá que esperar cómo sigue el torneo para América de Cali que de seguir con este ritmo podría clasificarse anticipadamente a los playoffs del rentado local. Un sistema de campeonato con el que la mecha ganó su última estrella.

