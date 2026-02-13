Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 30 segundos

EN VIVO: América y Santa Fe empatan sin goles en el Pascual Guerrero

Duelo de rojos en el Pascual Guerrero, que se viste de celebración por los 99 años del cuadro escarlata.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
14 de febrero de 2026 - 02:36 a. m.
Jugadores de Independiente Santa Fe.
Jugadores de Independiente Santa Fe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El estadio Pascual Guerrero será el escenario que bajará el telón de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor con el duelo de esta noche entre América de Cali y Independiente Santa Fe. Dos históricos del fútbol colombiano se cruzan en un partido que puede marcar el rumbo de ambos.

La cita coincide con una fecha especial para el conjunto escarlata, que este viernes celebra 99 años de su fundación oficial. El ambiente promete ser de fiesta en las tribunas, pero también de exigencia, pues la hinchada no espera menos que una victoria en una jornada de aniversario.

Vínculos relacionados

Marcelo Moreno Martins, leyenda de Bolivia, regresó del retiro en busca del Mundial
Copa Sudamericana 2026: Nacional vs. Millonarios se jugará sin público visitante, ¿por qué?
Colombia brilló en el Grand Prix de Paratletismo Dubái 2026: esta fue la cosecha

Santa Fe, por su parte, llega en una situación similar en la tabla, también con siete puntos, aunque con un partido menos. El equipo cardenal se mantiene invicto desde que el uruguayo Pablo Repetto asumió la dirección técnica y aspira a extender su racha en una plaza siempre exigente como la caleña.

Minuto a minuto de América vs. Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Hace 5 horas

Cambio forzado en Santa Fe

72′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Franco Fagúndez no entró bien al partido y, tras poco más de cinco minutos en cancha, tuvo que ser remplazado por Nahuel Bustos debido a una molestia física.

Hace 5 horas

Hugo Rodallega volvió a probar de lejos

70′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Hugo Rodallega prefirió patear rápido desde afuera del área y encontró a Jean Fernandes bien ubicado entre los tres palos. El brasileño se perfila como figura.

Hace 5 horas

Jean Fernandes volvió a salvar a América

66′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Edwin Mosquera, quien recién ingresó, probó desde afuera del área con un remate que Jean Fernandes mandó al tiro de esquina.

Hace 5 horas

Cambios en Santa Fe

65′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Pablo Repetto refrescó a Santa Fe con dos cambios. Salen Yílmar Velásquez y Omar Fernández; entran Edwin Mosquera y Franco Fagúndez.

Hace 5 horas

Llegada peligrosa de Santa Fe

60′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Emmanuel Mosquera se tiró para cazar y empujar un balón dentro del área tras un servicio que llegó por la banda derecha y su remate se fue apenas ancho.

Actualización claveHace 5 horas

Doble atajada de Mosquera Marmolejo

55′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Tilman Palacios volvió a exigir a Mosquera Marmolejo. Daniel Valencia cazó el rebote y remató a puerta, donde el guardameta cardenal estuvo atento para evitar de nueva cuenta la caída de su arco.

Hace 5 horas

Primer tiro al arco de América

53′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Tilman Palacios, desde afuera del área, se animó a probar y exigió la respuesta del portero rival. La pelota terminó en las manos de Andrés Mosquera Marmolejo.

Hace 5 horas

Doble amarilla para América

50′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Jan Lucumí y Marlon Torres, ambos jugadores de América, fueron amonestados en los primeros cinco minutos del complemento.

Hace 5 horas

Arrancó la segunda mitad

46′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Por el humo de la pólvora se retrasó el reinicio del segundo tiempo del partido entre América y Santa Fe. Hubo un cambio en el local: Daniel Valencia, debutante, remplazó a Dylan Borrero.

Hace 5 horas

Termina la primera mitad sin goles

45+3′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Carlos Márquez señaló el final de la primera mitad. No hubo goles pero sí acciones claras. Jean Fernandes evitó el gol de Santa Fe, mientras que Yeison Guzmán fue el que en América estuvo más cerca de romper el cero.

Hace 5 horas

Se juegan dos minutos más

45′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: En el cierre de la primera mitad fueron mostradas las primeras amarillas de la noche. Yeison Guzmán y Víctor Moreno, envueltos en una discusión, fueron amonestados.

Hace 5 horas

Atajadón de Jean Fernandes

40′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Luis Palacios desbordó y lanzó un pase rastrero que Omar Fernández transformó en un remate cruzado que el portero brasileño Jean Fernandes estuvo atento para evitar la caída de su arco.

Hace 6 horas

El partido pierde ritmo

35′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Después de lo que venía siendo la mejor etapa del partido, con acción en ambas áreas, el mismo se trasladó a la mitad de la cancha.

Hace 6 horas

Primera media hora de juego

30′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: El partido tomó ritmo con el paso de los minutos. Los planteamientos defensivos de ambos equipos han mostrado falencias que han permitido a sus rivales llegar con claridad.

Actualización claveHace 6 horas

Yeison Guzmán perdonó a Santa Fe

25′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Yeison Guzmán presionó a Víctor Moreno y le robó la pelota para quedar mano a mano con Andrés Mosquera Marmolejo. Picó la pelota y esta se fue apenas ancha.

Actualización claveHace 6 horas

Opción clara de Santa Fe

22′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Un mal despeje de Mateo Castillo le permitió a Omar Fernández hacerse con el balón en el área escarlata. Remató al primer palo pero un desvió en un rival evitó que esa pelota tuviera dirección de puerta.

Hace 6 horas

Santa Fe le quita la pelota a América

18′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe adelantó sus líneas y asumió más iniciativa sobre el terreno de juego. América se ve incómodo e impreciso a pesar del arranque impetuoso.

Hace 6 horas

Susto de Bertel

⏱️14′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: En una acción de tiro de esquina a favor de Santa Fe, Omar Bertel despejó la pelota, aunque con imprecisión. El esférico pasó cerca de su propio arco.

Hace 6 horas

Rodallega quiso sorprender de lejos

⏱️12′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Hugo Rodallega recibió la pelota sobre la mitad de la cancha y desde allí vio que Jean Fernandes estaba adelantado. Probó desde allí y la pelota se fue por encima del travesaño.

Hace 6 horas

Santa Fe se posiciona bien

⏱️10′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe sufre para tocar con precisión, pero se ha vista bien organizado en defensa. América todavía no llega al área cardenal.

Hace 6 horas

América toma la iniciativa

⏱️5′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: América se adueñó de la pelota y le apuesta al juego colectivo para acercase al arco rival. Por ahora no ha generado ninguna acción clara.

Actualización claveHace 6 horas

Arrancó el partido entre América y Santa Fe

⏱️1′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Carlos Márquez hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Pascual Guerrero, que cuenta con un marco festivo por los 99 años del América de Cali.

Hace 6 horas

El XI de América

David González saltará al terreno de juego con un 4-4-2: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera y Ómar Bertel; Dylan Borrero, Rafael Carrascal, José Cavadía y Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Jan Lucumí.

Hace 7 horas

El último precedente entre ambos

América y Santa Fe se enfrentaron por última vez en el Pascual Guerrero el 15 de febrero de 2025. En esa ocasión los Diablos Rojos ganaron 2-0 con anotaciones de Rodrigo Holgado y Jean Carlos Pestaña.

Hace 7 horas

El encargado de impartir justicia

Carlos Márquez, de Bolívar, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol, para dirigir el duelo entre América y Santa Fe. El antioqueño Miguel Roldán y el cordobés Julio Hoyos serán sus asistentes. Leonard Mosquera, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 7 horas

El XI de Santa Fe

Pablo Reppeto se decantó por un 4-3-3 para enfrentar a América: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres y Yílmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

Hace 7 horas

El clima en Cali

A una hora de que ruede la pelota en el Pascual Guerrero, la ciudad presenta una llovizna y en general tiene un cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 20° grados celsius.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

America

América

América de Cali

America de Cali

America vs

America hoy

Santa Fe

Partido América

América Santa Fe

América - Santa Fe

Independiente Santa Fe

Pascual Guerrero

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.