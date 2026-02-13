EN VIVO: América y Santa Fe empatan sin goles en el Pascual Guerrero

Jugadores de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El estadio Pascual Guerrero será el escenario que bajará el telón de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor con el duelo de esta noche entre América de Cali y Independiente Santa Fe. Dos históricos del fútbol colombiano se cruzan en un partido que puede marcar el rumbo de ambos.

La cita coincide con una fecha especial para el conjunto escarlata, que este viernes celebra 99 años de su fundación oficial. El ambiente promete ser de fiesta en las tribunas, pero también de exigencia, pues la hinchada no espera menos que una victoria en una jornada de aniversario.

Santa Fe, por su parte, llega en una situación similar en la tabla, también con siete puntos, aunque con un partido menos. El equipo cardenal se mantiene invicto desde que el uruguayo Pablo Repetto asumió la dirección técnica y aspira a extender su racha en una plaza siempre exigente como la caleña.

Minuto a minuto de América vs. Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

72′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Franco Fagúndez no entró bien al partido y, tras poco más de cinco minutos en cancha, tuvo que ser remplazado por Nahuel Bustos debido a una molestia física.

70′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Hugo Rodallega prefirió patear rápido desde afuera del área y encontró a Jean Fernandes bien ubicado entre los tres palos. El brasileño se perfila como figura.

66′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Edwin Mosquera, quien recién ingresó, probó desde afuera del área con un remate que Jean Fernandes mandó al tiro de esquina.

65′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Pablo Repetto refrescó a Santa Fe con dos cambios. Salen Yílmar Velásquez y Omar Fernández; entran Edwin Mosquera y Franco Fagúndez.

60′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Emmanuel Mosquera se tiró para cazar y empujar un balón dentro del área tras un servicio que llegó por la banda derecha y su remate se fue apenas ancho.

55′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Tilman Palacios volvió a exigir a Mosquera Marmolejo. Daniel Valencia cazó el rebote y remató a puerta, donde el guardameta cardenal estuvo atento para evitar de nueva cuenta la caída de su arco.

53′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Tilman Palacios, desde afuera del área, se animó a probar y exigió la respuesta del portero rival. La pelota terminó en las manos de Andrés Mosquera Marmolejo.

50′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Jan Lucumí y Marlon Torres, ambos jugadores de América, fueron amonestados en los primeros cinco minutos del complemento.

46′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Por el humo de la pólvora se retrasó el reinicio del segundo tiempo del partido entre América y Santa Fe. Hubo un cambio en el local: Daniel Valencia, debutante, remplazó a Dylan Borrero.

45+3′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Carlos Márquez señaló el final de la primera mitad. No hubo goles pero sí acciones claras. Jean Fernandes evitó el gol de Santa Fe, mientras que Yeison Guzmán fue el que en América estuvo más cerca de romper el cero.

45′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: En el cierre de la primera mitad fueron mostradas las primeras amarillas de la noche. Yeison Guzmán y Víctor Moreno, envueltos en una discusión, fueron amonestados.

40′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Luis Palacios desbordó y lanzó un pase rastrero que Omar Fernández transformó en un remate cruzado que el portero brasileño Jean Fernandes estuvo atento para evitar la caída de su arco.

35′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Después de lo que venía siendo la mejor etapa del partido, con acción en ambas áreas, el mismo se trasladó a la mitad de la cancha.

30′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: El partido tomó ritmo con el paso de los minutos. Los planteamientos defensivos de ambos equipos han mostrado falencias que han permitido a sus rivales llegar con claridad.

25′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Yeison Guzmán presionó a Víctor Moreno y le robó la pelota para quedar mano a mano con Andrés Mosquera Marmolejo. Picó la pelota y esta se fue apenas ancha.

22′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Un mal despeje de Mateo Castillo le permitió a Omar Fernández hacerse con el balón en el área escarlata. Remató al primer palo pero un desvió en un rival evitó que esa pelota tuviera dirección de puerta.

18′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe adelantó sus líneas y asumió más iniciativa sobre el terreno de juego. América se ve incómodo e impreciso a pesar del arranque impetuoso.

⏱️14′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: En una acción de tiro de esquina a favor de Santa Fe, Omar Bertel despejó la pelota, aunque con imprecisión. El esférico pasó cerca de su propio arco.

⏱️12′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Hugo Rodallega recibió la pelota sobre la mitad de la cancha y desde allí vio que Jean Fernandes estaba adelantado. Probó desde allí y la pelota se fue por encima del travesaño.

⏱️10′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe sufre para tocar con precisión, pero se ha vista bien organizado en defensa. América todavía no llega al área cardenal.

⏱️5′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: América se adueñó de la pelota y le apuesta al juego colectivo para acercase al arco rival. Por ahora no ha generado ninguna acción clara.

⏱️1′| AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Carlos Márquez hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Pascual Guerrero, que cuenta con un marco festivo por los 99 años del América de Cali.

David González saltará al terreno de juego con un 4-4-2: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera y Ómar Bertel; Dylan Borrero, Rafael Carrascal, José Cavadía y Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Jan Lucumí.

América y Santa Fe se enfrentaron por última vez en el Pascual Guerrero el 15 de febrero de 2025. En esa ocasión los Diablos Rojos ganaron 2-0 con anotaciones de Rodrigo Holgado y Jean Carlos Pestaña.

Carlos Márquez, de Bolívar, fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol, para dirigir el duelo entre América y Santa Fe. El antioqueño Miguel Roldán y el cordobés Julio Hoyos serán sus asistentes. Leonard Mosquera, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Pablo Reppeto se decantó por un 4-3-3 para enfrentar a América: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres y Yílmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

A una hora de que ruede la pelota en el Pascual Guerrero, la ciudad presenta una llovizna y en general tiene un cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 20° grados celsius.

