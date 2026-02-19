Tulio Gómez, propietario de América de Cali, arremetió contra el arbitraje colombiano

América de Cali perdió 2-1 contra Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez en el partido válido por la séptima jornada de la Liga Betplay 2026-I. Foto: América de Cali

“Hasta que Junior no nos metiera un gol, el árbitro no daba por terminado el partido; tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”, declaró Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, después de que su equipo cayera 2-1 contra Junior de Barranquilla en la séptima fecha de la Liga Betplay.

El juez central, Ferney Trujillo, señaló dos penales para Junior, el último de ellos en el minuto 90+9. Este fue ejecutado por Teófilo Gutiérrez y significó la victoria para el local. La otra pena máxima fue advertida por el VAR luego de una mano en el área. Fue convertida por Luis Fernando Muriel para el 1-0 parcial.

“Qué grosería de arbitraje. En la falta que no fue penal, el juez de línea corrió como loco a señalar penal. Afortunadamente, el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”, aseguró Tulio Gómez, quien no quedó conforme ni con las decisiones arbitrales ni con el tiempo añadido de juego.

Junior vs. América

Incluso, discutió las decisiones del juez central y los asistentes de línea, pues apenas en el primer minuto hubo una revisión en el VAR por una mano en el área de Omar Bertel, lateral izquierdo de América y exjugador de Millonarios.

La moción prosperó y el árbitro marcó penal a favor de Junior que el goleador Luis Muriel convirtió en gol en el minuto 7. A partir de ese momento la mecha fue más en el partido y logró empatar con un tanto de Yeison Guzmán.

No obstante, todo el segundo tiempo fue propiedad de Atlético Junior. Se adueñó del balón y de las ocasiones de gol. Fue ahí donde el colegiado Trujillo señaló, ayudado por el VAR, otro penal que terminó en el gol de Teo Gutiérrez.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

América marcha séptimo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I con 10 puntos y volverá a la acción el domingo 22 de febrero. Será frente a Jaguares de Córdoba, que se posiciona décimo con los mismos puntos de la mecha.

Habrá que esperar si las palabras de Tulio Gómez en X tienen alguna repercusión disciplinaria para él o para América de Cali. Cabe recordar que la Dimayor es muy rigurosa con este tipo de declaraciones en contra del arbitraje.

Uno de los casos más sonados recientemente fue el de Radamel Falcao García, quien arremetió en rueda de prensa contra el VAR. Esto fue después del último partido de cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor 2025-I.

