Colombia cayó 5-0 con Puerto Rico en el debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Jugadores colombianos este viernes 6 de marzo de 2026 en el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Puerto Rico y Colombia en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Foto: EFE - Thais Llorca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Haciendo respetar la localía, Puerto Rico venció 5-0 a Colombia en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los isleños aprovecharon su cuarto de hora y en una sola entrada anotaron todas sus carreras dejando a los sudamericanos con las manos vacías luego de más de tres horas de juego.

Aunque la selección nacional gozó de varias oportunidades para anotar durante las cuatro primeras entradas, los caribeños siempre se las arreglaron para salir de la situación sin estar abajo en el marcador. Muy distinto a los colombianos que pasaron del 0-0 al 5-0 en un abrir y cerrar de ojos.

Puerto Rico vs. Colombia: Clásico Mundial de Béisbol

Durante la primera mitad del juego, Colombia se mantuvo firme durante cuatro entradas y media. Parecía que los locales no podían vencer a los lanzadores colombianos y el partido marchaba en una tensa calma.

Sin embargo, al llegar la quinta entrada, Puerto Rico comenzó a hilar entradas entradas a lo que la selección de Colombia parecía no poder reaccionar. Un rally que fue mortal para el resto del juego y para las aspiraciones de victoria.

Aunque quedaba la mitad del juego, Colombia nunca pudo sobreponerse a esa quinta entrada y el resto de las acciones fueron de trámite. Un partido al que tocará darle vuelta de página rápido y desde ya pensar en el siguiente rival.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol?

Mañana sábado 7 de marzo Colombia volverá a la acción cuando se enfrente a Canadá, que todavía no debuta en el torneo. El otro resultado del grupo A corrió por cuenta de Cuba, que venció 3-1 a Panamá en el primer partido.

Este partido también será en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, pero ahora sin la afición en contra. Otro factor que resultó determinante para la derrota frente a los boricuas y su implacable efectividad para anotar.

Con apenas tres partidos por disputar en el calendario, la selección de Colombia deberá comenzar a anotar carreras rápidamente si quiere clasificarse a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador