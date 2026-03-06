Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¿Kylian Mbappé no jugará contra Colombia en marzo? Esta es la lesión del francés

La selección francesa de fútbol será la penúltima rival de la Tricolor antes de iniciar el camino en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de marzo de 2026 - 01:02 a. m.
El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el entrenamiento previo a su partido de La Liga contra el Valencia en la Ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, Madrid, España.
El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el entrenamiento previo a su partido de La Liga contra el Valencia en la Ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, Madrid, España.
Foto: EFE - SERGIO PÉREZ
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El campeón del mundo Kylian Mbappé está en duda para el partido amistoso contra la selección de Colombia el domingo 29 de marzo de 2026. El delantero del Real Madrid sufre un esguince y aunque su recuperación avanza, lo hace por medio de un método conservador que podría alejarlo del cotejo.

Hasta la fecha, el club merengue no ha emitido oficialmente un tiempo de incapacidad, por lo que ya son tres partidos los que se ha perdido el francés. Una situación no solo preocupa a su equipo, que enfrentará la semana que viene a Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Vínculos relacionados

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia en la SheBelieves Cup 2026?
¡Ojo! Daniel Muñoz se retiró lesionado luego de una fuerte caída sobre el hombro. ¿Es grave?
Colombia le ganó 1-0 a Argentina en la SheBelieves Cup con un golazo de Linda Caicedo: video

Sino también a su selección nacional que se jugará dos compromisos amistosos en marzo con dos rivales sudamericanos: Brasil y Colombia. Dos pruebas de fuego fundamentales para el actual subcampeón del mundo y sus aspiraciones de conseguir su tercer título mundial en Norteamérica 2026.

¿Cómo le ha ido al Madrid sin Mbappé?

Aunque el campeón del mundo en Rusia 2018 arrastra una molestia desde el 7 de diciembre de 2025, no fue hasta después de la derrota 2-1 frente a Ossasuna en la fecha 25 de la liga de España que se confirmó su lesión.

Desde entonces, el 15 veces campeón de la Champions League ha jugado tres partidos, ganando dos y perdiendo uno. Una de las victorias fue esta tarde contra Celta de Vigo. Un tardío gol de Federico Valverde puso el 2-1 en el marcador final.

No obstante, donde más se va a notar la ausencia de Kylian Mbappé será en el duelo por Champions con City. Un cotejo que se repite por cuarta temporada consecutiva y dejará a uno de los dos fuera del camino por la ‘Orejona’.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Colombia

Selección Colombia

Selección de Colombia

Selección de Fútbol de Colombia

Colombia vs

Colombia vs. Francia

Colombia - Francia

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Norteamérica 2026

Kylian Mbappé

Real Madrid

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Liga de España

UEFA Champions League

Champions League

Champions

cómo le ha ido al Madrid sin Mbappé

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.