¿Kylian Mbappé no jugará contra Colombia en marzo? Esta es la lesión del francés

El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el entrenamiento previo a su partido de La Liga contra el Valencia en la Ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, Madrid, España. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

El campeón del mundo Kylian Mbappé está en duda para el partido amistoso contra la selección de Colombia el domingo 29 de marzo de 2026. El delantero del Real Madrid sufre un esguince y aunque su recuperación avanza, lo hace por medio de un método conservador que podría alejarlo del cotejo.

Hasta la fecha, el club merengue no ha emitido oficialmente un tiempo de incapacidad, por lo que ya son tres partidos los que se ha perdido el francés. Una situación no solo preocupa a su equipo, que enfrentará la semana que viene a Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sino también a su selección nacional que se jugará dos compromisos amistosos en marzo con dos rivales sudamericanos: Brasil y Colombia. Dos pruebas de fuego fundamentales para el actual subcampeón del mundo y sus aspiraciones de conseguir su tercer título mundial en Norteamérica 2026.

¿Cómo le ha ido al Madrid sin Mbappé?

Aunque el campeón del mundo en Rusia 2018 arrastra una molestia desde el 7 de diciembre de 2025, no fue hasta después de la derrota 2-1 frente a Ossasuna en la fecha 25 de la liga de España que se confirmó su lesión.

Desde entonces, el 15 veces campeón de la Champions League ha jugado tres partidos, ganando dos y perdiendo uno. Una de las victorias fue esta tarde contra Celta de Vigo. Un tardío gol de Federico Valverde puso el 2-1 en el marcador final.

No obstante, donde más se va a notar la ausencia de Kylian Mbappé será en el duelo por Champions con City. Un cotejo que se repite por cuarta temporada consecutiva y dejará a uno de los dos fuera del camino por la ‘Orejona’.

