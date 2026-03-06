Sebastián ‘Tatán’ Garzón, piloto colombiano, se luce en la pista del campeonato USF2000

Sebastián Garzón, piloto colombiano de monoplazas de apenas 16 años de edad. Foto: Cortesía: Speed Racing

El piloto colombiano Sebastián ‘Tatán’ Garzón comenzó su participación en la temporada 2026 del campeonato USF2000. El joven colombiano al servicio del equipo DEForce Racing dominó el fin de semana en San Petersburgo, sede de la primera fecha con trazado callejero de 2,8 kilómetros y 14 curvas.

Desde el viernes 27 de febrero, el colombiano de 16 años puso el ritmo al ser no solo el piloto más rápido en los entrenamientos, sino también en la tanda de clasificación donde se quedó con el mejor tiempo, marcando un registro de 1:12:245 que le valió la pole (primera posición) para la primera carrera.

Ese mismo viernes, el grupo completo de pilotos celebró la primera de las dos carreras del fin de semana. Al agitarse la bandera verde, ‘Tatán’ cedió por escasos metros la primera posición, pero al salir de la primera curva hizo valer su condición de poleman para de nuevo asumir el liderato de la competencia.

Primera carrera de Sebastián Garzón en el campeonato USF2000

Desde ese momento y durante los 20 giros, el colombiano marcado con el número 12 dominó las acciones. Logró su primera victoria del fin de semana en la primera carrera, superando a Joao Vergara y Leonardo Escorpioni.

El domingo primero de marzo, en cumplimiento de la segunda competencia, la parrilla de salida se determinó por la segunda vuelta rápida de cada piloto. Una decisión que dejó a Garzón saliendo en el último escalón del podio.

Ya en la carrera, Garzón superó a Brad Majman y ascendió hasta el segundo lugar, poniendo su mira en Eddie Beswick. En la vuelta siete, el colombiano no dudó y tras una gran maniobra por la parte externa, logró superar a Beswick.

Sebastián Garzón líder del campeonato USF2000

De esta manera el colombiano asumió el liderato de la prueba, lugar en la parrilla que no soltó hasta ver la bandera a cuadros. “Fue un fin de semana increíble donde en todas las salidas a pista logramos quedar de primeros”, dijo ‘Tatán’.

Sebastián Garzón añadió que la segunda carrera fue más compleja porque corrió justo después de la IndyCar, lo que le dejó la pista sucia a su categoría. “Esto nos obliga a trabajar muy fuerte para mantener la primera posición y tratar de ganar el campeonato”, manifestó el colombiano.

Hasta ahora, Garzón es líder de la clasificación general con 63 puntos, superando por 18 unidades a Leonardo Escarpioni, segundo, y por 23 a Joao Vergara, quien se ubica tercero en la tabla del campeonato USF2000.

La competencia automovilística se pausará durante dos meses hasta que vuelva del 7 al 9 de mayo de 2026, cuando Sebastián Garzón compita en el Grand Prix del Indianapolis Motor Speedway buscando mantener el dominio.

