Armand Duplantis volvió a romper el récord mundial del salto de pértiga

Armand Duplantis de Suecia compite en salto con pértiga masculino en el 15º Gran Premio de Hungría de Atletismo en memoria de Gyulai Istvan, en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest. Foto: EFE - Tamas Vasvari

El atleta sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto de pértiga este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), tras registrar una marca de 6,29 metros.

Este nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6,28 metros, lo que demuestra su constante evolución.

El saltador de 25 años, vigente campeón olímpico y mundial, batió su propia marca en el segundo intento —tras saltar 6,11 metros en la primera—, tras tocar la barra, que a pesar de moverse, se mantuvo sin caerse sobre los tacos.

Así, este es el decimotercer récord del mundo para el pertiguista sueco desde que en febrero de 2020 arrebatase al francés Renaud Lavillenie la primera posición en la clasificación mundial de todos los tiempos al saltar 6,17 metros en la localidad polaca de Torún.

El próximo reto para “Mondo” Duplantis será el Mundial de Atletismo que este año se celebrará en Tokio (Japón). Dicho certamen arrancará el próximo sábado 13 de septiembre y concluirá el domingo 21 del mismo mes.

