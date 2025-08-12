Copa Sudamericana: América sufrió por los errores en defensa y cayó con Fluminense

América cayó ante Fluminense en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

América de Cali cayó este martes 1-2 frente a Fluminense en el estadio Pascual Guerrero, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sus chances de clasificar a la próxima ronda se vieron comprometidas.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el argentino Gabriel Raimondi, contaron con el apoyo de su hinchada y dominaron tanto la posesión como las aproximaciones, pero la falta de eficacia, más los errores en el fondo, les dejaron la serie que se definirá el próximo 19 de agosto en el estadio Maracaná cuesta arriba.

El equipo brasileño abrió el marcador muy temprano, al minuto 6, gracias a un error de Yerson Candelo. El lateral intentó cortar un pelotazo, pero en su afán por despejar envió la pelota al fondo de su propio arco. El portero Jorge Soto no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco.

La visita aumentó la diferencia sobre el primer cuarto de hora, cuando el uruguayo Agustín Canobbio presionó a Jean Pestaña, quien se complicó con un control de balón. Le robó la pelota y definió con precisión en el mano a mano contra Soto.

América reaccionó cuando ya era tarde, al minuto 90+3, cuando Cristian Barrios anotó el descuento. Mateo Castillo desbordó por la banda derecha y lanzó un centro rastrero que el extremo atlanticense conectó para acortar las distancias en el marcador. No alcanzó para más en el Pascual.

Más temprano, Once Caldas había arrancado con el pie derecho su serie frente a Huracán (Argentina) al imponerse 1-0 en el Palogrande de Manizales, gracias a un gol de penalti de Dayro Moreno. La vuelta será la próxima semana en Buenos Aires.

