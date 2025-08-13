Colombia sumó dos nuevos oros en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla le dieron dos nuevos oros a Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 tras proclamarse campeones de los 15.000 m Eliminación en sus respectivas ramas. Foto: Fedepatín

Colombia volvió a brillar en el patinaje de velocidad y este miércoles sumó dos nuevas medallas de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Los encargados de poner a la delegación nacional en lo más alto del podio fueron Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla.

Rueda y Mantilla hicieron que el país alcanzara su tercer oro en las justas celebradas en China gracias a sus respectivas victorias en la prueba de los 15.000 metros eliminación. Estas preseas se suman a la que consiguió María Fernanda Timms este martes, también en patinaje, pero en la vuelta al circuito.

El primer turno fue para Rueda, quien ya había logrado una medalla de plata el martes. La bogotana dominó de principio a fin la prueba más larga de estas competencias. En el podio la acompañaron la francesa Marine Lefeuvre y la mexicana Valentina Letelier, segunda y tercera respectivamente.

Más tarde fue el turno del santandereano Mantilla, quien corrió con inteligencia para darle una nueva alegría a Colombia en Chengdú. El segundo lugar fue para el ecuatoriano Nicolás García y la tercera posición le correspondió al francés Martín Ferrie.

La delegación nacional llegó así a 13 medallas en la presente edición de los Juegos Mundiales: tres oros, cinco platas y cinco bronces. Ya son más de la mitad de las preseas logradas en las anteriores justas, las de Birmingham 2022.

Como es habitual, el patinaje de velocidad sigue siendo la gran fuente de medallas para Colombia, múltiple campeón mundial en ambas ramas. Por lo pronto, en Chengdú se repite la tendencia y el país mantiene un paso firme en el medallero.

El patinaje de velocidad de los Juegos Mundiales se traslada ahora a la pista, donde este jueves 14 de agosto —noche del miércoles 13 en Colombia— se disputarán las pruebas de los 200 m meta contra meta, los 500 metros + distancia y los 5.000 metros puntos.

