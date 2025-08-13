Hinchas de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron en el Atanasio: video

Hinchas de Nacional y de São Paulo se enfrentan este martes, luego del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Fanáticos de Atlético Nacional y São Paulo protagonizaron este martes un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot tras el fin del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.

La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.

Enfrentamiento en la zona norte pic.twitter.com/VYljF02MfZ — Incógnito verdolaga (@incognito_verde) August 13, 2025

El conflicto surgió minutos después del pitido final del partido de ida de la fase de octavos de final. Los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas.

Las primeras versiones indican que un aficionado de São Paulo inició la pelea en el principal escenario deportivo de Medellín. Cuando la situación escaló y ya eran decenas los que se involucraron en el intercambio de golpes intervino la policía.

Como cuando hubo desmanes entre hinchas de Junior y Nacional, solo una cinta amarilla para separar dos hinchadas rivales, en el Atanasio. Esta vez, enfrentamientos en occ norte del estadio entre aficionados de Nacional y Sao Paulo #CopaLibertadores. Policía controló la situación pic.twitter.com/rOFXy5Gk0h — Diego Chiriví (@diegochirivi) August 13, 2025

Ninguno de los equipos se ha pronunciado de manera oficial sobre los altercados ocurridos en las tribunas del Atanasio Girardot y que involucraron a sus aficionados. La Conmebol podría tomar cartas en el asunto y sancionar a los clubes.

Atlético Nacional vs. São Paulo en lo estrictamente deportivo

Atlético Nacional igualó 0-0 este martes con São Paulo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Dos remates en los postes y dos penaltis desperdiciados por Edwin Cardona dejaron un sabor en la afición verdolaga.

A pesar de que las estadísticas señalan que Nacional apenas registró un disparo a puerta en los primeros 90 minutos de la serie, el cuadro paisa dominó la pelota, generó más de 19 remates y estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones.

Los DOS penales fallados por Edwin Cardona frente a Sao Paulo. Un golpe muy fuerte para Atlético Nacional en la #libertadorespic.twitter.com/BvxhxRmMls — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 13, 2025

Edwin Cardona fue uno de los protagonistas del compromiso, aunque para mal. En la primera parte cobró un penalti que se fue ancho y, ya en el complemento, volvió a tener la oportunidad desde los doce pasos, pero el portero Rafael Pires le ahogó el grito de gol.

Marlos Moreno fue de lo más destacado en el ataque verdolaga. Desbordó y generó opciones de peligro, incluida una pirueta que terminó en el palo. Además, asistió a Marino Hinestroza en otra acción que también se estrelló contra la madera.

São Paulo sufrió gran parte del encuentro y por momentos se dedicó a mantener el cero, objetivo que cumplió. En ataque, los brasileños quedaron en deuda, sin registrar un solo remate al arco defendido por David Ospina. La definición de la llave será el próximo 19 de agosto en el estadio Morumbí.

