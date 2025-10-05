Así fue el nuevo gol del ‘Cucho’ Hernández con Real Betis en España: mire en video

Juan Camilo Hernández celebra su gol con Real Betis. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Betis derrotó 2-1 al Espanyol en el Benito Villamarín, con una nueva actuación brillante de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien atraviesa un momento espectacular en LaLiga.

El colombiano marcó el gol del empate parcial y sumó su cuarta jornada consecutiva anotando, confirmando su papel como una de las figuras del equipo.

Pol Lozano había adelantado al Espanyol en el primer tiempo, pero el Betis reaccionó con el olfato goleador del ‘Cucho’, que volvió a decir presente con su sello de eficacia y potencia ofensiva.

El delantero ha convertido de todas las formas: de cabeza, con la izquierda o la derecha, sin importar el escenario.

El conjunto verdiblanco completó la remontada con un tanto de Abde Ezzalzouli al minuto 63, asegurando tres puntos que lo colocan entre los cinco primeros de la tabla. Con cuatro goles en cuatro partidos, el colombiano se consolida como una de las grandes noticias de la temporada en España.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador