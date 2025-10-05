Logo El Espectador
Sevilla goleó a Barcelona en sorpresivo partido de LaLiga de España

El cuadro catalán venía de perder, por Champions League, contra París Saint-Germain.

Fernando Camilo Garzón
05 de octubre de 2025 - 05:07 p. m.
Los jugadores de Sevilla celebran su goleada a Barcelona.
Foto: EFE - Raúl Caro
El Sevilla venció con autoridad al Barcelona por 4-1 en un partido vibrante y lleno de acción. El conjunto local abrió el marcador temprano con un penalti convertido por Alexis Sánchez, y amplió su ventaja con un tanto de Isaac Romero. Aunque Marcus Rashford recortó distancias antes del descanso, el Barça nunca logró igualar el ritmo ni el acierto de los sevillistas.

En la segunda mitad, el Sevilla fue aún más efectivo. José Ángel Carmona y Akor Adams aprovecharon dos contraataques letales para sentenciar el encuentro, mientras que el Barcelona desperdició su mejor oportunidad cuando Robert Lewandowski falló un penalti. A pesar de varios intentos ofensivos, el equipo culé se vio superado en intensidad y eficacia.

El partido estuvo cargado de tarjetas, con amonestaciones para varios jugadores de ambos equipos, reflejando la tensión en el campo. Aunque el VAR intervino en un par de ocasiones, no hubo grandes controversias. La contundente victoria deja buenas sensaciones para el Sevilla y muchas dudas por resolver en el Barcelona.

Video Thumbnail

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

