Daniel Muñoz y un nuevo gol en la Premier League: así fue, en video

Daniel Muñoz volvió a reportarse con este domingo en el partido que Crystal Palace perdió 2-1 contra Everton por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra.

El colombiano anotó el primer tanto del partido, después de protagonizar una larga carrera por la derecha a los 36 minutos de juego. El lateral se internó en el área de Everton y definió frente a Jordan Pickford.

¡GRITO COLOMBIANO EN INGLATERRA! Daniel Muñoz coronó la excelente contra de Crystal Palace para poner la historia 1-0 ante Everton



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/efZn8CFe1p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El colombiano confirmó su gran momento en el fútbol de Inglaterra, pues entre semana venía de anotar en la Conference League.

Ahora, Muñoz volvió a anotar pero no fue suficiente para asegurar la victoria, que se llevó Everton con goles de Iliman Ndiaye y un agónico tanto de Jack Grealish a los 90+2.

Se acabó el invicto del Crystal Palace.



Jack Grealish rompe su racha de 19 partidos sin anotar.



Amo la Premier League pic.twitter.com/eMQdYx41Aw — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) October 5, 2025

