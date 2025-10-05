Daniel Muñoz y un nuevo gol en la Premier League: así fue, en video

Escucha este artículo
Daniel Muñoz volvió a reportarse con este domingo en el partido que Crystal Palace perdió 2-1 contra Everton por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra.
El colombiano anotó el primer tanto del partido, después de protagonizar una larga carrera por la derecha a los 36 minutos de juego. El lateral se internó en el área de Everton y definió frente a Jordan Pickford.
El colombiano confirmó su gran momento en el fútbol de Inglaterra, pues entre semana venía de anotar en la Conference League.
Ahora, Muñoz volvió a anotar pero no fue suficiente para asegurar la victoria, que se llevó Everton con goles de Iliman Ndiaye y un agónico tanto de Jack Grealish a los 90+2.
