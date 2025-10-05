Logo El Espectador
Daniel Muñoz y un nuevo gol en la Premier League: así fue, en video

El lateral de la selección de Colombia, que venía de anotar en la Conference League, dijo presente en un nuevo partido de la liga inglesa.

Fernando Camilo Garzón
05 de octubre de 2025 - 04:15 p. m.
Daniel Muñoz, figura del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, figura del Crystal Palace.
Foto: Premier League, vía X
Daniel Muñoz volvió a reportarse con este domingo en el partido que Crystal Palace perdió 2-1 contra Everton por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra.

El colombiano anotó el primer tanto del partido, después de protagonizar una larga carrera por la derecha a los 36 minutos de juego. El lateral se internó en el área de Everton y definió frente a Jordan Pickford.

El colombiano confirmó su gran momento en el fútbol de Inglaterra, pues entre semana venía de anotar en la Conference League.

Ahora, Muñoz volvió a anotar pero no fue suficiente para asegurar la victoria, que se llevó Everton con goles de Iliman Ndiaye y un agónico tanto de Jack Grealish a los 90+2.

