David Alonso y una terrible caída en Indonesia: este es su estado de salud

El piloto colombiano llegaba a la jornada de la Moto2 con buenas chances de pelear el podio.

Fernando Camilo Garzón
05 de octubre de 2025 - 02:53 p. m.
El momento de la caída de David Alonso en Indonesia.
Foto: EFE - ADI WEDA
El piloto colombiano David Alonso sufrió una aparatosa caída este domingo durante la carrera del Gran Premio de Indonesia en Moto2.

Tras una brillante clasificación en la que logró el segundo lugar, asegurando su salida desde la primera fila, Alonso venía peleando dentro del top-5 cuando perdió el control de su moto y terminó en el suelo.

El incidente generó gran preocupación entre sus seguidores y el equipo, especialmente por la violencia del impacto.

El joven talento de CFMOTO había mostrado un gran nivel durante el fin de semana, incluso tras haberse recuperado de una caída previa en las prácticas.

Sin embargo, en plena competencia, cuando luchaba por mantenerse entre los primeros, un exceso de velocidad le jugó una mala pasada.

“En las primeras vueltas he intentado salir un poco más activo y me he sentido mejor en las frenadas. Me estaba mucho mantener el ritmo con los pilotos de delante e iba muy al límite. He abierto un poco más el gas y me he caído, afortunadamente estoy bien y no me ha pasado nada”, declaró Alonso tras el incidente.

A pesar del accidente, el parte médico es positivo. El colombiano no sufrió lesiones y ya dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.

La expectativa ahora está en su recuperación mental y preparación para la próxima cita del campeonato, donde buscará seguir demostrando por qué es uno de los pilotos con mayor proyección del motociclismo internacional.

