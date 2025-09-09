No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fernando Batista, DT de Venezuela: “Será como una final de Mundial para nosotros”

La Vinotinto se juega el repechaje al Mundial 2026 frente a Colombia en Maturín. Fernando Batista pidió concentración máxima, elogió a James Rodríguez y Richard Ríos como las principales amenazas y aseguró que sus jugadores afrontan el partido con la motivación de una final.

Redacción Deportes
09 de septiembre de 2025 - 02:47 a. m.


Foto: EFE - KEVIN JAIRAJ
La selección de Venezuela se juega este martes la posibilidad de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026, en un duelo decisivo frente a Colombia en Maturín. Fernando Batista, técnico de la Vinotinto, calificó el encuentro como “una final del Mundial” y pidió a sus jugadores máxima concentración para intentar escribir una página histórica.

Tenemos que ganar para seguir con chances. Lo vengo diciendo a los muchachos: es como si fuera una final de un Mundial”, declaró el estratega argentino en la antesala del compromiso. Aunque reconoció la dificultad del rival, destacó la confianza del grupo y la convicción de que pueden lograr el objetivo.

El entrenador subrayó que Colombia, pese a llegar con la clasificación asegurada, no ofrecerá ventajas. “Sabemos que no van a regalar nada. Son profesionales, con un gran entrenador y futbolistas de jerarquía. Nosotros tenemos que estar tranquilos y bien concentrados, porque además de ser un equipo fuerte, cuentan con individualidades que marcan diferencias”, explicó.

Entre esas individualidades, Batista puso la lupa en James Rodríguez y Richard Ríos, a quienes considera claves en la creación y control del juego cafetero. “Colombia ataca mucho por las bandas, pero cuando tienen a James y Ríos manejando la pelota, ganan un plus. Hemos trabajado pensando en cómo neutralizar sus virtudes y en aprovechar los espacios que dejan atrás”, señaló.

En cuanto a las novedades de su plantel, el DT dejó en suspenso la presencia de Tomás Rincón, que arrastra molestias físicas, aunque confía en que referentes como el propio capitán, Salomón Rondón o Wuilker Faríñez puedan transmitir experiencia a los más jóvenes. “Son jugadores que ya vivieron partidos de este calibre con sus clubes y eso ayuda a orientar al grupo. Este es un día para estar todos juntos y darle una alegría al país”, dijo.

Batista cerró con un mensaje cargado de optimismo y orgullo por lo conseguido en las Eliminatorias. “El equipo ha crecido muchísimo en carácter. Venezuela ya no es fácil para nadie y eso es mérito de los jugadores. Confío a muerte en ellos. Pase lo que pase, sé que mañana podemos dar el golpe”, sentenció.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

