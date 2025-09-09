Esta sería la titular de Colombia contra Venezuela: la selección iría con cambios

Juan Fernando Quintero, figura de la selección de Colombia. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia llega este martes al cierre de las eliminatorias sudamericanas con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación al Mundial de 2026.

Tras la contundente victoria 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cumplió el objetivo y despejó las dudas que lo acompañaron en las últimas fechas. Ahora, en Maturín, enfrentará a Venezuela, un rival que se juega la vida por alcanzar el repechaje y que convierte este compromiso en una prueba de carácter para la tricolor.

El partido de este martes se disputará a las 6:30 p.m. y podrá verse en Colombia por Gol Caracol, Canal Caracol y la app gratuita ditu, que ofrecerá la señal en vivo en todos los dispositivos. Aunque el cupo está asegurado, la necesidad de sumar sigue presente: una victoria le permitiría a Colombia alcanzar 28 puntos y mejorar su posición en la tabla.

Tabla apretada, pero solo se define el repechaje

Enfrente estará una Venezuela con la ilusión encendida. La Vinotinto, séptima en la tabla con 18 puntos, depende de sí misma para quedarse con el repechaje y mantener vivo el sueño de disputar por primera vez una Copa del Mundo. Una victoria ante Colombia le aseguraría esa posibilidad, mientras que un tropiezo abriría la puerta a Bolivia, que con 17 unidades recibe a Brasil en El Alto.

La definición promete dramatismo: Venezuela confía en el liderazgo de Salomón Rondón y en la creatividad de Jefferson Savarino para dar el golpe histórico, mientras que Bolivia necesita ganar y esperar que los de Fernando Batista no sumen. Colombia, sin proponérselo, se convierte en juez directo de esa disputa, un rol que le da más picante al partido en Maturín.

Colombia ya piensa en el Mundial

Para Lorenzo, el encuentro es también una oportunidad de ajustar piezas y probar variantes de cara al Mundial. El entrenador aseguró en rueda de prensa que tomará el partido con total seriedad, aunque podría introducir cambios controlados en la alineación. Lo fundamental será mantener la base del equipo y dar confianza a futbolistas que pueden ganar protagonismo en el futuro inmediato.

El regreso de Daniel Muñoz tras sanción es una de las novedades en defensa, mientras que en ataque la principal apuesta estará en Luis Javier Suárez, quien ocupará el lugar de Jhon Córdoba como centrodelantero. La velocidad por las bandas, a cargo de Luis Díaz y Jhon Arias, será una de las claves ofensivas, en un esquema que buscará golpear en transición y aprovechar los espacios que deje un rival necesitado de sumar.

Otro punto a considerar es el riesgo disciplinario. Trece jugadores de la selección llegan al compromiso con tarjeta amarilla, por lo que una nueva amonestación los dejaría suspendidos para el debut en el Mundial. Esa situación obliga a un manejo inteligente del partido, evitando faltas innecesarias y cuidando a piezas fundamentales del plantel.

El XI de Néstor Lorenzo: estas es la alineación más probable

Más allá del resultado, el encuentro representa un reto mental. Después de una clasificación con altibajos y rachas negativas, Colombia necesita cerrar con buenas sensaciones, consolidar confianza y demostrar que puede sostener un nivel competitivo incluso cuando ya tiene el objetivo asegurado. La preparación para la Copa del Mundo comienza desde ahora.

El contexto histórico también añade peso al partido. Venezuela siempre ha sido un rival incómodo para Colombia en eliminatorias, con antecedentes que recuerdan derrotas dolorosas o empates que complicaron campañas anteriores. En ese sentido, la tricolor deberá mantener la concentración y la humildad, sin caer en la tentación de subestimar al adversario.

El once más probable de Colombia ante Venezuela sería un 4-3-3 con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; un mediocampo compuesto por Jefferson Lerma, Richard Ríos y Juan Fernando Quintero; y un tridente ofensivo liderado por Jhon Arias, Luis Javier Suárez y Luis Díaz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador