Así quedó el palmarés del Mundial Sub-20 con el histórico título de Marruecos

Marruecos hizo historia en Santiago de Chile al conquistar su primer Mundial Sub-20 el domingo, tras vencer 2-0 a Argentina en la final de Chile 2025.

Con goles de Yassir Zabiri a los 12 y 29 minutos, el conjunto africano se convirtió en el segundo país del continente en ganar un título juvenil, después de Ghana en 2009.

Más de 43.000 espectadores presenciaron en el Estadio Nacional una final que confirmó el ascenso sostenido del fútbol marroquí en todas sus categorías.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi llegó al título luego de eliminar a equipos como España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia, mostrando un estilo basado en la velocidad, la eficacia ofensiva y una defensa compacta.

Othmane Maamma, jugador del Watford inglés, fue elegido Balón de Oro del torneo, símbolo de una generación que ha crecido bajo un proyecto de desarrollo que, según su entrenador, lleva más de tres años de trabajo y que rompió el “techo de cristal” del fútbol marroquí.

Argentina, dirigida por Diego Placente, no encontró caminos ante las rápidas transiciones del rival y se quedó sin anotar en una final que interrumpió su sueño de alcanzar un séptimo título Sub-20, el primero desde 2007. Lionel Messi envió un mensaje de respaldo a los jóvenes tras la derrota.

La prensa internacional interpretó la consagración de Marruecos como un signo de cambio en el mapa del fútbol juvenil: un nuevo orden en el que África comienza a reclamar el protagonismo que antes pertenecía casi en exclusiva a Europa y Sudamérica.

Así está el palmarés del Mundial Sub-20

Con el título de Marruecos en Chile 2025, el palmarés del Mundial Sub-20 suma un nuevo campeón: el duodécimo en la historia del torneo.

Argentina continúa como la selección más ganadora con seis coronas, seguida de Brasil con cinco y Portugal y Serbia con dos cada una.

Marruecos se une al grupo de países que han logrado una vez levantar el trofeo, junto a Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania. El continente africano, además, celebra su segundo campeón juvenil después del histórico triunfo de Ghana en 2009.

La final perdida deja a Argentina como la selección con dos subcampeonatos, mientras que Brasil acumula cuatro. Colombia, que venció a Francia en el partido por el tercer puesto de Chile 2025, tiene dos bronces.

Con este triunfo, Marruecos no solo amplía la diversidad geográfica del cuadro de honor, sino que confirma la irrupción africana en las categorías formativas, consolidando un nuevo equilibrio global en el fútbol juvenil, en el que cada vez más naciones fuera del eje tradicional Europa–Sudamérica pelean por la cima.

