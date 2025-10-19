Falleció participante de la Carrera Allianz 15K en Bogotá

La organización confirmó que Javier Enrique Suárez sufrió un colapso súbito a la altura del kilómetro 12 de la competencia. Foto: Allianz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tradicional Carrera Allianz 15K Bogotá, que este domingo celebraba su edición número 15, se vio empañada por una triste noticia. Por medio de un comunicado oficial, Correcaminos de Colombia, entidad organizadora del evento, informó el fallecimiento del participante Javier Enrique Suárez, quien sufrió una emergencia médica en plena competencia. Del mismo modo, David Colmenares, CEO de Allianz Colombia, lamentó la noticia.

“El participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia”, indicó el comunicado difundido por la organización.

De acuerdo con el reporte, los servicios de atención y emergencia actuaron de forma inmediata para asistir al corredor. “Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”, añadió el texto.

La organización expresó su pesar por lo ocurrido y extendió un mensaje de condolencias a los familiares del corredor.

“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, concluyó el comunicado.

El trágico hecho se produjo durante una jornada que hasta entonces transcurría en medio del entusiasmo deportivo y la celebración de los 15 años de la Carrera Allianz 15K, una de las pruebas más emblemáticas del atletismo colombiano. Bajo el lema “Tu motivo, tu carrera”, cerca de 10.000 corredores participaron en la competencia que recorrió las principales vías de la capital.

Los ganadores de la edición 2025 fueron Carlos Sanmartín, del equipo Under Armour, y Catalina López, de la Liga de Cundinamarca, con tiempos de 47:09 y 53:23, respectivamente. En la categoría Para atleta, los vencedores fueron Francisco Romero (47:38) y Francy Osorio (1:02:11).

La competencia, además de su carácter deportivo, tuvo un componente ambiental y solidario: durante la premiación, Allianz Colombia entregó un cheque por 131 millones de pesos a la Fundación Allianz Colombia, destinado al proyecto “Ecosistema Allianz”, que promueve la restauración de ecosistemas y la siembra de árboles nativos en zonas estratégicas cercanas a Bogotá.

Lo que debía ser una jornada de celebración por el deporte, la inclusión y la sostenibilidad, terminó marcada por el luto y la tristeza. La comunidad atlética del país ha expresado su solidaridad con la familia de Javier Enrique Suárez a través de redes sociales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador