Así quedó la tabla de la Liga Betplay tras los juegos del fin de semana

Llaneros dio un paso firme en su aspiración de meterse entre los clasificados al derrotar 2-0 a Once Caldas en un duelo intenso que se definió en el segundo tiempo. El conjunto dirigido por José García mostró carácter y contundencia ante un rival que buscó reaccionar tarde y se fue de Villavicencio con más dudas que certezas.

El partido se abrió al minuto 52, cuando Bryan Urueña aprovechó una gran asistencia de Julián Angulo para vencer al arquero visitante con un remate preciso. Apenas cuatro minutos después, el propio Angulo amplió la ventaja tras una jugada colectiva que desarticuló la defensa manizaleña. Ese doble golpe fue letal: Once Caldas adelantó sus líneas, generó peligro con remates de Luis Gómez y Mateo Zuleta, pero se encontró con la seguridad del portero local y su propia falta de puntería.

El cierre del juego tuvo tensión. Michael Rangel fue expulsado al minuto 85 tras una pelea que dejó a Llaneros con diez hombres para resistir en el tramo final. Aun así, el equipo de casa mantuvo el control y selló un triunfo vital que lo impulsa en la tabla y alimenta el sueño de llegar a la fase final en su primera temporada en la máxima categoría. Once Caldas, por su parte, perdió terreno y se mantiene fuera de los ocho, con un rendimiento irregular que le pasa factura.

El fin de semana dejó además resultados clave en la parte alta. En Medellín, el DIM remontó y venció 3-1 a Fortaleza con goles de Federico Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra, alcanzando los 30 puntos e igualando la línea del líder Atlético Bucaramanga, que visitará a Millonarios este martes en El Campín. América de Cali también celebró: derrotó 2-0 al Deportivo Cali en Palmira y se mantiene con vida en la lucha por la clasificación.

Por su parte, Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron 2-2 en el Libertad, en un juego que parecía favorable a los nariñenses, hasta que un penalti de Jorman Campuzano selló la igualdad. En Tunja, Boyacá Chicó y Santa Fe firmaron un 0-0 con sabor amargo: los cardenales no lograron afianzarse en el grupo de los ocho, y los ajedrezados siguen en zona comprometida con el descenso.

