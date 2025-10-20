¡Marruecos, campeón! Venció a Argentina en la final del Mundial Sub-20: video

El equipo africano venció 2–0 a Argentina en la final y se consagró campeón por primera vez en su historia. Colombia cerró el torneo en el tercer lugar tras superar a Francia. Foto: EFE - Esteban Garay

El Mundial Sub-20 de 2025 tuvo un desenlace inesperado y memorable. Marruecos, que llegó sin el rótulo de favorito, se convirtió este domingo en el nuevo campeón del mundo de la categoría tras derrotar 2–0 a Argentina en la final disputada en el estadio Nacional de Chile. Fue una final que cambió la historia: el primer título mundial para el país del norte de África y apenas el segundo que consigue el continente, después del logrado por Ghana en 2009.

La figura de la tarde fue Yassir Zabiri, autor de los dos goles con los que Marruecos doblegó a una Argentina que nunca logró encontrar su mejor versión. Apenas al minuto 11, Zabiri abrió el marcador con un tiro libre potente al palo del arquero Santino Barbi, que no alcanzó a reaccionar ante la fuerza del disparo. Ese gol encendió la ilusión marroquí y marcó el rumbo del encuentro.

Diez minutos después, Hossam Essadak probó suerte con un remate de media distancia que Barbi contuvo sin problemas, mientras que la respuesta argentina llegó con un tiro libre de Maher Carrizo que rozó el poste. Sin embargo, antes de la media hora, Marruecos volvió a golpear. Una pérdida en salida de Gianluca Prestianni derivó en un contragolpe letal: Othmane Maamma lanzó un centro preciso que Zabiri conectó con potencia para firmar el 2–0 y encaminar la historia.

La Albiceleste intentó reaccionar justo antes del descanso. En tiempo añadido, Mateo Silvetti protagonizó una jugada individual que pudo cambiar el rumbo, pero su disparo cruzado pasó apenas desviado. En la segunda parte, Argentina movió el banco en busca del descuento, aunque Marruecos cerró todos los espacios y defendió con disciplina. Ni los pelotazos ni los intentos desde media distancia lograron vulnerar a un conjunto sólido que mostró temple, orden y una madurez impropia de su juventud.

El título fue el premio a una campaña impecable: cinco victorias, un empate y una sola derrota. Para Argentina, en cambio, la final dejó un sabor amargo. Se trató de su segundo subcampeonato en la historia de los Mundiales Sub-20, después del obtenido en 1983 ante Brasil.

Marruecos, que será coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París. Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.

Colombia, tercero del mundo

Por su parte, Colombia cerró el torneo con la frente en alto. El equipo de César Torres venció 1–0 a Francia en Santiago y se quedó con el tercer lugar del certamen, igualando la mejor actuación del país en esta categoría, conseguida en 2003. Más allá del resultado, fue una muestra de carácter tras la dura derrota en semifinales frente a Argentina.

La selección juvenil mostró un crecimiento constante durante el torneo y dejó individualidades destacadas, entre ellas Néiser Villareal, quien fue uno de los goleadores del Mundial con cinco tantos, igualado con Lucas Michel (Francia) y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos). Este último se quedó con la Bota de Oro, al haber disputado menos partidos que sus rivales directos.

