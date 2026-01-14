Logo El Espectador
Así quedó la final de la Copa Africana de Naciones 2026: cuándo es y cómo ver en vivo

Marruecos sufrió para eliminar a Nigeria, pero lo logró en los penaltis. Senegal, por su parte, dejó en el camino a Egipto.

Fernando Camilo Garzón
14 de enero de 2026 - 11:41 p. m.
Senegal y Marruecos disputarán el título de la Copa Africana de Naciones.
Foto: CAF, vía X
La final de la Copa de África de Naciones ya tiene protagonistas. Senegal y Marruecos se medirán este domingo, desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en un duelo que definirá al campeón del continente. El partido será transmitido en nuestro país por Win Sports, tras un camino exigente para ambos en las semifinales disputadas en suelo marroquí.

Así clasificó Senegal a la final

Senegal selló su clasificación al vencer 1-0 a Egipto en Tánger, en un partido cerrado y de alta tensión. El único gol llegó al minuto 78 por intermedio de Sadio Mané, figura decisiva de los Leones de la Teranga, que vuelven a una final continental con la ilusión de conquistar su segundo título, tras el logrado en 2021.

El tanto del extremo fue suficiente para dejar en el camino al equipo de Mohamed Salah, que no encontró espacios para reaccionar.

Marruecos, con lo justo

Por su parte, Marruecos debió extender la definición hasta los penales para superar a Nigeria en Rabat.

Tras un empate sin goles en 120 minutos, el anfitrión se impuso 4-2 desde el punto blanco, apoyado por su público, y avanzó a la segunda final de su historia en la CAN, luego del título conseguido en 1976.

Así, senegaleses y marroquíes se citarán en una final que enfrenta la contundencia del campeón reciente con la ambición del local por volver a la cima africana.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

