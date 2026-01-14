Real Madrid sigue su crisis: lo eliminó de la Copa del Rey un equipo de segunda división

Vinícius Jr. de Real Madrid, se lamenta aante la derrota contra Albacete. Foto: EFE - Manu

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles en octavos de final de la Copa del Rey al perder por 3-2 sobre la bocina ante el Albacete, de segunda división, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco tras el despido de Xabi Alonso el lunes.

Gonzalo García había igualado para el Real Madrid en el 90+1, pero el local Jefté Betancor dio el triunfo al equipo manchego en el 90+4, consumando la sorpresa y desatando la fiesta en el estadio Carlos Belmonte.

Antes de ese emocionante desenlace, el Albacete se había puesto por delante ya en dos ocasiones, con tantos de Javi Villar (42′) y del propio Jefté Betancor (82′), mientras que para Real Madrid había empatado provisionalmente antes del descanso el argentino Franco Mastantuono (45+3′).

En su primera convocatoria, Arbeloa dejó en la capital española a jugadores importantes como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham para darles descanso y llamó hasta siete canteranos, de los cuales dos de ellos jugaron de titulares: Jorge Cestero y David Jiménez.

“El responsable soy yo”: Arbeloa

Esta decisión no le salió bien contra un equipo que se encuentra en la decimoséptima posición de la tabla de la segunda categoría del fútbol español.

“Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia, pues imagínate una derrota así. Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo sienten, sobre todo contra un equipo de categoría inferior”, declaró Arbeloa en rueda de prensa.

“Si hay alguien responsable soy yo. Soy quien ha tomado las decisiones sobre quiénes han jugado y sobre cómo han jugado”, insistió el nuevo preparador madridista, que subrayó que ahora toca recuperarse anímica y físicamente.

Arbeloa incidió en que estaba convencido de que la convocatoria con muchos canteranos y sin estrellas era la adecuada.

La eliminación profundiza la crisis en la Casa Blanca tras la final perdida en Yedá, Arabia Saudita, contra el FC Barcelona en la Supercopa de España y que supuso la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue.

Cánticos racistas

La nota negativa fuera del campo se produjo antes del inicio del partido en los aledaños del estadio cuando un grupo de aficionados entonó cánticos racistas contra Vinícius.

“Vinícius, eres un mono”, gritaron repetidamente un grupo de hinchas, según se observa en un video publicado por el diario AS.

Inmediatamente, el belga Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, lamentó los gritos: “¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso”, escribió en redes sociales junto a unas imágenes de lo sucedido.

Courtois era otro de los pesos pesados que no disputó este partido en Albacete, que marca un pésimo inicio para la “era Arbeloa”.

En los otros dos partidos disputados este miércoles en los octavos de la Copa del Rey, el Betis logró su pase a cuartos al superar 2-1 al Elche en el estadio de La Cartuja, mientras que el Alavés hizo lo propio al ganar 2-0 al Rayo.

El martes, el Atlético también se clasificó a la siguiente ronda al deshacerse del Deportivo de La Coruña, de segunda división, por 1-0 en Riazor.

Y el Barça, líder de LaLiga, se enfrentará el jueves al Racing Santander, que encabeza la segunda división, en feudo cántabro.

