Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 10 minutos

EN VIVO | Millonarios vs. Boca Juniors: amistoso Copa Miguel Ángel Russo

Colombianos y argentinos se enfrentarán por primera vez en la historia en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, en el cuarto duelo entre ambos en el historial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
14 de enero de 2026 - 09:00 p. m.

Actualizaciones clave

Estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera el 22 de noviembre de 2018, previo al partido de ida de la final de la Copa Libertadores contra River Plate.
Estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera el 22 de noviembre de 2018, previo al partido de ida de la final de la Copa Libertadores contra River Plate.
Foto: AFP - JUAN MABROMATA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El fútbol no olvida a Miguel Ángel Russo. El fallecido ex director técnico de Millonarios y Boca Juniors hoy mira desde el cielo un duelo inédito entre los dos clubes donde se hizo leyenda. Embajadores y Xeneizes se ven las caras por cuarta vez en toda la historia.

Aunque ya se habían enfrentado en 1957, 2005 y 2012 en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá, será el primer duelo en el historial en suelo argentino, más exactamente en el estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera.

Vínculos relacionados

¿Competencia para Falcao? Millonarios reforzó su ataque previo al inicio de la Liga BetPlay
¡Atención! Jugador de Millonarios está muy cerca de fichar por Santa Fe
Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: Copa Miguel Ángel Russo

Un templo del balompié internacional que hoy recibe a su querido club, el cual vuelve a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia, y al azul de Colombia que trae en su comitiva un nombre muy importante. Radamel Falcao García Zarate.

Aunque “El Tigre” vivió sus mejores años en Argentina del otro lado de la ciudad, la que viste de blanco y rojo, volver al país que le abrió la puerta la profesionalismo siempre será muy especial. Mucho más con la posibilidad de sumar minutos, como es el caso de este partido.

Un cotejo bautizado como Copa Miguel Ángel Russo para rendir un emotivo homenaje póstumo a un entrenador que hizo historia con esta dos instituciones. Hasta el momento, Russo es el último técnico campeón de Copa Libertadores con Boca y le dio la estrella 15 a Millos.

Por eso, no se pierda el minuto a minuto de este encuentro amistoso previo al debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I frente a Atlético Bucaramanga; y como parte de la preparación de Boca Juniors para afrontar el rentado local a finales de enero de 2026.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Boca Juniors: amistoso

Actualización claveHace 4 horas

¡Boca ya llegó a La Bombonera!

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Millonarios

Boca Juniors

Millonarios vs. Boca Juniors

Boca Juniors vs. Millonarios

Millonarios hoy

Millos hoy

Boca Juniors hoy

Boca hoy

partido amistoso Millonarios vs. Boca Juniors

partido amistoso Boca Juniors vs. Millonarios

Millonarios vs

Millos vs

Boca Juniors vs

Boca vs

Boca Millonarios

Boca Millonarios horario

Boca Millonarios hora

Millonarios hoy partido

partido Millonarios hoy vivo

Boca vs. Millonarios

Miguel Ángel Russo

estadio La Bombonera

La Bombonera

Copa Libertadores

Copa Libertadores 2026

Radamel Falcao García

Falcao

Copa Miguel Ángel Russo

Liga BetPlay

Liga BetPlay 2026-I

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.