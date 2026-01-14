EN VIVO | Millonarios vs. Boca Juniors: amistoso Copa Miguel Ángel Russo

Estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera el 22 de noviembre de 2018, previo al partido de ida de la final de la Copa Libertadores contra River Plate. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

El fútbol no olvida a Miguel Ángel Russo. El fallecido ex director técnico de Millonarios y Boca Juniors hoy mira desde el cielo un duelo inédito entre los dos clubes donde se hizo leyenda. Embajadores y Xeneizes se ven las caras por cuarta vez en toda la historia.

Aunque ya se habían enfrentado en 1957, 2005 y 2012 en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá, será el primer duelo en el historial en suelo argentino, más exactamente en el estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera.

Un templo del balompié internacional que hoy recibe a su querido club, el cual vuelve a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia, y al azul de Colombia que trae en su comitiva un nombre muy importante. Radamel Falcao García Zarate.

Aunque “El Tigre” vivió sus mejores años en Argentina del otro lado de la ciudad, la que viste de blanco y rojo, volver al país que le abrió la puerta la profesionalismo siempre será muy especial. Mucho más con la posibilidad de sumar minutos, como es el caso de este partido.

Un cotejo bautizado como Copa Miguel Ángel Russo para rendir un emotivo homenaje póstumo a un entrenador que hizo historia con esta dos instituciones. Hasta el momento, Russo es el último técnico campeón de Copa Libertadores con Boca y le dio la estrella 15 a Millos.

Por eso, no se pierda el minuto a minuto de este encuentro amistoso previo al debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I frente a Atlético Bucaramanga; y como parte de la preparación de Boca Juniors para afrontar el rentado local a finales de enero de 2026.

