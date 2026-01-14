Video: con esta asistencia de Luis Díaz, Bayern Múnich venció 3-1 a Colonia

Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich en el partido por la Bundesliga contra el Colonia este miércoles 14 de enero de 2026. Foto: EFE - FRIEDEMANN VOGEL

Le costó ganar a Bayern Múnich. A pesar de su victoria 3-1 sobre Colonia por la fecha 17 de la Bundesliga 2025/26, jornada que cierra la primera vuelta del torneo, poco y nada brilló el equipo dirigido por Vincent Kompany. Y eso incluye al extremo colombiano Luis Díaz.

Eso sí, al guajiro le alcanzó para dar su quinta asistencia en la temporada. Esta vez a Lennart Karl en el minuto 84. El joven de jugador de 17 años marcó luego de que Díaz se desasiera de varios rivales y le dieron un pase para que Karl rematara al arco de primera intención.

Además, el referente de la selección de Colombia ya había participado activamente en el segundo tanto de su equipo. En esa ocasión, “Lucho” lanzó un pase largo al área que fue bajado con la cabeza por Lennart Karl, quien terminó asistiendo a Kim Min-jae para el 2-1.

Asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Todo comenzó en el minuto 41 con un sorpresivo gol del local, Colonia. Linton Maina marcó el primer gol del partido luego de un contragolpe que terminó con un remate contundente del alemán. Hasta ese momento, Bayern estaba perdiendo su invicto en Bundesliga.

No obstante, en el 45+5 el alma le volvió al cuerpo al club del guajiro que empató el encuentro a través de Serge Gnabry, quien volvía a la titular. Ya en el segundo tiempo, Kim Min-jae anotó de cabeza en el minuto 71 en lo que significó la ventaja para el equipo bávaro.

Finalmente, Lennart Karl dio por cerrado el cotejo con el 3-1 al 84′ gracias a una gran asistencia de Luis Díaz. Bayern se mantiene en lo más alto de la liga de Alemania con 47 puntos; producto de 15 victorias y dos empates. Cifras que lo acercan al título de la Bundesliga.

