Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín sobre Pereira

Con goles de Léider Berrío y Francisco Chaverra, Medellín venció 2-0 al Pereira, en el estadio Atanasio Girardot.

Con goles de Léider Berrío y Francisco Chaverra, ambos en el segundo tiempo, Independiente Medellín venció 2-0 al Deportivo Pereira y aseguró uno de los cupos a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

Aunque ha sido uno de los mejores equipos del semestre por el fútbol que ha mostrado, la falta de efectividad le impidió llegar antes a los 32 puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase con una buena diferencia de goles.

De hecho, en el primer tiempo ante Pereira, volvió a sufrir de falta de efectividad. Aunque generó al menos cuatro opciones claras de gol, no pudo anotar. Arrancando el complemento, sin embargo, Léider Berrío resolvió el problema y puso en ventaja a los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo.

Ya al final, Francisco Chaverra, con un espectacular golazo de tiro libre, selló la victoria y llegó a cinco anotaciones en el semestre.

Pereira, que no había perdido en siete juegos con el técnico Rafael Dudamel en el banquillo, quedó matemáticamente eliminado y tendrá que comenzar a preparar el torneo del próximo semestre.

Con Medellín, son ya siete equipos con cupo en los cuadrangulares. El último se definirá el domingo entre Deportivo Pasto y Once Caldas.

Así se jugará la vigésima fecha de la Liga BetPlay

Sábado 24 de mayo (2:00 p.m.)

Envigado vs. Llaneros

Domingo 25 de mayo (todos a las 4:00 p.m.)

Tolima vs. Águilas; Fortaleza vs. Unión; Millonarios vs. Envigado; América vs. Medellín; Alianza vs. Santa Fe; Nacional vs. Junior; Bucaramanga vs. Pasto y Once Caldas vs. Cali.

América enfrentará el martes 27 de mayo al Racing de Uruguay, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, por lo que no tendrá el tiempo recomendado de descanso entre partido y partido.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Equipo Juegos DG Puntos 1. América 19 15 36 2. Tolima 19 11 36 3. Nacional 19 17 35 4. Millonarios 19 11 35 5. Junior 19 9 34 6. Santa Fe 19 10 33 7. Medellín 19 10 32 8. Pasto 19 1 29 9. Once Caldas* 18 0 27 10. Bucaramanga 19 3 26 11. Alianza 19 -3 26 12. Pereira 19 -2 25 13. Cali 19 -2 24 14. Fortaleza 19 -9 20 15. Chicó 19 -15 20 16. Águilas 19 -12 18 17. Envigado 19 -12 18 18. Llaneros 19 -9 17 19. Equidad 19 -19 10 20. Unión 19 -17 8

* Al Once Caldas no se le han sumado los tres puntos y el resultado 3-0 a favor del partido ante Unión Magdalena en Santa Marta, en el que el público local invadió el terreno de juego

