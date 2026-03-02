Así quedó la tabla de La Liga luego de la derrota de Real Madrid

Real Madrid perdió 1-0 contra Getafe en el Santiago Bernabéu. Foto: AFP - JAVIER SORIANO

Real Madrid sigue dejando puntos en la Liga de España. El conjunto merengue, que perdió 2-1 contra Osasuna en la fecha pasada, volvió a perder, esta vez de local, contra Getafe.

El gol se produjo sobre el final del primer tiempo, luego de un centro de costado que despejó Antonio Rüdiger y que, luego de un pase de cabeza de Mauro Arambarri, terminó siendo rematado por Martín Satriano sin que el balón tocara el suelo.

Ya sobre el final del partido, Franco Mastantuono, volante del conjunto merengue, y Adrián Liso, atacante atacante del equipo victorioso en el Bernabéu, vieron la tarjeta roja.

Con esta derrota 1-0 contra Getafe, Real Madrid se estanca en los 60 puntos, cuatro menos que Barcelona, puntero del certamen. Por su parte, Getafe llegó a la decimoprimera posición, superando en la tabla a Sevilla, Girona y Valencia.

En la próxima fecha, Real Madrid visita a Celta de Vigo, partido que se jugará el viernes 6 de marzo desde las 3:00 p. m., hora de Colombia. Getafe recibirá en su estadio, el domingo 8 de marzo desde las 10:15 a. m., a Real Betis de los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa.

Por último, Barcelona, puntero de La Liga, viajará a Bilbao para enfrentar a Athletic Club el sábado 7 de marzo desde las 3:00 p. m.

Así quedó la tabla de La Liga luego de la fecha 26

Barcelona: PJ 26 | Pts 64 Real Madrid: PJ 26 | Pts 60 Atlético Madrid: PJ 26 | Pts 51 Villarreal: PJ 26 | Pts 51 Real Betis: PJ 26 | Pts 43 Celta de Vigo: PJ 26 | Pts 40 RCD Espanyol: PJ 26 | Pts 36 Real Sociedad: PJ 26 | Pts 35 Athletic Club: PJ 26 | Pts 35 Osasuna: PJ 26 | Pts 33 Getafe: PJ 26 | Pts 32 Sevilla: PJ 26 | Pts 30 Girona: PJ 26 | Pts 30 Valencia C. F.: PJ 26 | Pts 29 Rayo Vallecano: PJ 25 | Pts 27 Alavés: PJ 26 | Pts 27 Elche C. F.: PJ 26 | Pts 26 R.C.D. Mallorca: PJ 26 | Pts 24 Levante: PJ 26 | Pts 21 Real Oviedo: PJ 25 | Pts 17

