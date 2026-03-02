“Ganar es importante, ojalá jugar bien”, Néstor Lorenzo sobre el debut en el Mundial.

Néstor Lorenzo durante el partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla, Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el lanzamiento de El Club de la Sele, hablaron el entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. Esto también a propósito del nuevo hotel de los equipos nacionales y de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lorenzo se refirió al plan de trabajo de la selección de cara a la cita mundialista, poniendo en énfasis la preparación para el debut en México. “El plan es estudiar a los rivales, el sistema y pensar con qué jugadores se afronta cada partido. Hay muchas cosas que pueden cambiar”, dijo el DT.

El entrenador argentino de 60 años celebró esta nueva propuesta de El Club de la Sele, la cual busca que el hincha tenga un lugar estructural dentro del proyecto federativo. “Me gusta que se institucionalice a la hinchada. La selección juega para todos y nunca nos podemos olvidar del hincha de a pie”.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo?

El técnico tricolor también habló del primer partido, contra la Uzbekistán de Fabio Cannavaro. “Ganar es importante, ojalá jugar bien. En Italia 90, con Argentina perdimos el primer partido y llegamos a la final. El fútbol te da oportunidades”.

Lorenzo finalizó agradeciendo al hincha que se encuentra cada día, esperando poder retribuirle el cariño. “Este es mi trabajo. Siempre digo que no me digan maestro. Maestros fueron otros, Maturan, Pekerman. Trabajo para la gente”.

¿Qué dijo Ramón Jesurún?

Por parte del presidente de la FCF, Ramón Jesurún reflexionó sobre lo que significa la selección en la vida del país. “Lo único que une al país es la selección. No me gusta eso. Ojalá que podamos cambiarlo”, manifestó.

Pasando al nuevo hotel de las selecciones de Colombia, Jesurun explicó la importancia de esta infraestructura. “Necesitamos este tipo de cosas para mejorar el alto rendimiento. Es primordial dejar de depender del estadio”.

Jesurún resaltó las alianzas que hicieron posible el proyecto y su objetivo deportivo de fondo. “Esto lo hicimos en alianza con la Conmebol y la FIFA y es para los futbolistas y los cuerpos técnicos. Ojalá vengan todo eso con títulos”.

El Club de la Sele

Hablando de El Club de la Sele, el presidente amplió la mirada hacia el ecosistema del fútbol moderno y el rol del aficionado. “Al hincha lo hemos tenido siempre como un aditivo. No se le ha dado la importancia suficiente”.

Finalmente, el dirigente de la FCF cerró con una reflexión para el futuro. “Los espectáculos crecen, pero no hay escenarios. En cuatro o cinco años conseguir tiquetes para partidos de fútbol va a requerir un año de anticipación”.

También aseguró que hay que darle un lugar al hincha. Sobre todo desde la emoción. Ver niños enamorados del fútbol es algo que, según el directivo, se debe capitalizar. “Qué día a día los hinchas se sientan partícipes y sean dueños de su selección”, concluyó Ramón Jesurun, presidente de la FCF.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador