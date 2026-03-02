Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Ramón Jesurun confirmó fecha y lugar de los últimos amistosos de Colombia previo al Mundial

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que la tricolor jugará en Bogotá un partido de despedida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
02 de marzo de 2026 - 07:57 p. m.
Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia sigue su preparación para el Mundial de la FIFA, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos y que dará inicio el próximo mes de junio.

En medio de este preámbulo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, confirmó la fecha y lugar de los dos últimos compromisos del combinado tricolor previo al debut en la copa del mundo, que será contra Uzbekistán.

Vínculos relacionados

“Ganar es importante, ojalá jugar bien”, Néstor Lorenzo sobre el debut en el Mundial.
Felipe Uribe ganó el bronce en el trampolín de tres metros en la Copa del Mundo Canadá 2026
Colombia juega frente a Brasil su partido más importante en lo que va de las eliminatorias

El directivo confirmó que Colombia jugará un partido de despedida en Bogotá, el 29 de mayo; luego en tierras estadounidenses disputará el último compromiso previo al inicio de la Copa del Mundo. Si bien los rivales aún no se conocen, ya se saben las fechas.

“Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y con los empresarios del Estadio El Campín, y creo que no va a sufrir ninguna modificación. Es posible o prácticamente un hecho que el día 7 de junio, ya en territorio en este caso en los Estados Unidos, jugaremos un último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”, mencionó Jesurun.

Otros partidos amistosos de Colombia previo al mundial

Al igual como lo había anticipado Jesurun, el combinado nacional se medirá contra dos seleccionados que han sabido ser protagonistas en ediciones recientes del Mundial: Croacia y Francia.

El primero de estos dos duelos amistosos, contra Croacia, está agendado para el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida (7:30 p.m.). Se espera un acompañamiento masivo de la parcialidad tricolor en las tribunas debido a que ese estado cuenta con una de las comunidades colombianas más grandes en EE.UU..

Tres días más tarde, el 29 de marzo, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Francia (9:00 p.m. -hora local-), campeón y subcampeón de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo. La cita tendrá lugar en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, muy cerca de Washington DC.

Estos partidos serán claves para que la tricolor ajuste detalles y sobre todo servirán como uno de los últimos filtros para definir la lista de 26 jugadores convocados para la máxima cita. Los futbolistas colombianos se jugarán en esa doble fecha su lugar en la Copa del Mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Ramon Jesurún

Ramón Jesurún

Selección colombia

selección de colombia

selección colombia hoy

selección de colombia hoy

selección colombia noticias

partidos selección colombia

partido selección colombia

partido hoy selección colombia

partidos de hoy de la selección colombia

partidos selección colombia hoy

partidos de la selección colombia amistosos

amistosos selección colombia

mundial de la fifa 2026

mundial fifa 2026

mundial 2026

partidos de colombia

partidos colombia

partidos colombia hoy

partidos de colombia hoy

partidos de la selección de colombia hoy

amistosos de colombia

amistosos de colombia hoy

partidos seleccion colombia

partidos de la selección colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.