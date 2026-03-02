Ramón Jesurun confirmó fecha y lugar de los últimos amistosos de Colombia previo al Mundial

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia sigue su preparación para el Mundial de la FIFA, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos y que dará inicio el próximo mes de junio.

En medio de este preámbulo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, confirmó la fecha y lugar de los dos últimos compromisos del combinado tricolor previo al debut en la copa del mundo, que será contra Uzbekistán.

El directivo confirmó que Colombia jugará un partido de despedida en Bogotá, el 29 de mayo; luego en tierras estadounidenses disputará el último compromiso previo al inicio de la Copa del Mundo. Si bien los rivales aún no se conocen, ya se saben las fechas.

“Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y con los empresarios del Estadio El Campín, y creo que no va a sufrir ninguna modificación. Es posible o prácticamente un hecho que el día 7 de junio, ya en territorio en este caso en los Estados Unidos, jugaremos un último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”, mencionó Jesurun.

Otros partidos amistosos de Colombia previo al mundial

Al igual como lo había anticipado Jesurun, el combinado nacional se medirá contra dos seleccionados que han sabido ser protagonistas en ediciones recientes del Mundial: Croacia y Francia.

El primero de estos dos duelos amistosos, contra Croacia, está agendado para el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida (7:30 p.m.). Se espera un acompañamiento masivo de la parcialidad tricolor en las tribunas debido a que ese estado cuenta con una de las comunidades colombianas más grandes en EE.UU..

Tres días más tarde, el 29 de marzo, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Francia (9:00 p.m. -hora local-), campeón y subcampeón de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo. La cita tendrá lugar en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, muy cerca de Washington DC.

Estos partidos serán claves para que la tricolor ajuste detalles y sobre todo servirán como uno de los últimos filtros para definir la lista de 26 jugadores convocados para la máxima cita. Los futbolistas colombianos se jugarán en esa doble fecha su lugar en la Copa del Mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador