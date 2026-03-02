“Vamos a hacer una gran presentación”: Luis Díaz sobre el rol de Colombia en el Mundial

Luis Díaz celebrando su gol con la selección de Colombia. Foto: EFE - Angel Colmenares

Luis Díaz vive un gran presente en el fútbol alemán. El guajiro es una de las principales figuras de Bayern Múnich, equipo que marcha primero en la Bundesliga con una ventaja de 11 puntos luego de ganarle el clásico a Borussia Dortmund.

Finalizado el partido, el extremo de la selección de Colombia se refirió a lo que fue el encuentro, su presente con Bayern Múnich y las sensaciones de la selección nacional antes del inicio de la Copa del Mundo.

Para iniciar, el guajiro se refirió a lo que fue el encuentro contra Dortmund: “Rescatar que el equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y sacamos los tres puntos, que eran importantes. La victoria era clave porque así nos vamos con puntos de ventaja; entonces es importante para el campeonato. La verdad, muy feliz por todo”.

Además, habló del panorama actual de la Bundesliga. “Era importante la victoria para ampliar un poco la diferencia sobre ellos. Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse y estar tranquilos. Hemos sacado un grandísimo resultado para que en los partidos que vengan tengamos menos presión y así jugar el campeonato más tranquilos. Ellos también van a hacer su trabajo de aquí en adelante y nosotros haremos el nuestro”, aseguró.

Por otro lado, Díaz habló de Atalanta, rival que le tocó a Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones. “Es un rival difícil. Creo que todo el que esté en esta fase es un rival complicado y merece estar ahí. Ya sabemos que nos tocó un gran rival como Atalanta. Es un equipo muy fuerte y físico; hay que mirar bien y trabajar para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros jugar nuestro partido”.

Por último, el colombiano dio un pequeño preámbulo de las sensaciones que tiene el combinado nacional previo al inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. “Para nosotros, nuestra selección y nuestro equipo están muy ilusionados. Siento que vamos a hacer una gran presentación. Nos hemos preparado de buena manera, hemos tenido un proceso muy bueno y confiamos en el proceso, en el entrenador y en los compañeros”

