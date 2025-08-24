Así quedó la tabla en los cuadrangulares de la Liga Femenina tras la quinta fecha

Atlético Nacional certificó su lugar en las semifinales este domingo, al vencer a América. Foto: Atlético Nacional, vía X

La quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina dejó definidas a tres de las cuatro semifinalistas y solo un cupo pendiente por resolverse en la última jornada.

Este domingo se completó la programación con los duelos del Grupo B y Atlético Nacional selló su clasificación con un triunfo clave sobre América de Cali.

En la otra llave, Millonarios derrotó a Santa Fe y mantuvo viva la ilusión de avanzar, lo que convierte a este grupo en el único que sigue abierto. Albiazules, leonas y escarlatas todavía tienen opciones.

El grupo B: batalla abierta

En Medellín, Nacional mostró jerarquía y se impuso 2-1 frente a las escarlatas, un resultado que aseguró su presencia en la siguiente fase con puntaje perfecto: 15 unidades en cinco partidos disputados.

El equipo verdolaga se confirma como el gran favorito del campeonato al ser el único club que ha ganado todos sus juegos en los cuadrangulares, con un rendimiento ofensivo sólido y una defensa que apenas ha recibido dos tantos.

América de Cali, en cambio, desperdició la oportunidad de dejar sentenciada su clasificación. Con la derrota, quedó estacionado en cinco puntos, lo que obliga a las vallecaucanas a definir su futuro en la última fecha contra Millonarios. El panorama se complica porque no solo deben ganar, sino que además enfrentarán a un rival que llega motivado tras la victoria en el clásico capitalino.

Millonarios superó 2-1 a Santa Fe en un partido vibrante y con ello alcanzó los cuatro puntos, que todavía le permiten soñar con meterse en semifinales. El cuadro azul deberá vencer a América el próximo jueves y esperar que los resultados le favorezcan para lograr el objetivo. Santa Fe, por su parte, quedó casi eliminado. Las leonas, que deben mejorar su diferencia de gol, necesitan ganar y que Millonarios haga lo propio, pero con menos goles.

El grupo A, definido

El Grupo A, en cambio, ya había resuelto sus cuentas el sábado. Orsomarso empató 2-2 contra Independiente Medellín, mientras que Deportivo Cali venció 2-0 a Internacional de Palmira.

Con estos resultados, tanto Orsomarso como Cali alcanzaron nueve puntos y se aseguraron el paso a semifinales, confirmando la hegemonía vallecaucana en la zona. DIM e Internacional quedaron sin opciones.

Cuando se define el último semifinalista

La última fecha se disputará este jueves 28 de agosto. En el Grupo A, que se juega a las 4:00 p.m., Cali se enfrentará a Orsomarso en un duelo que definirá al líder, mientras que DIM se medirá con Internacional en juego de trámite.

En el Grupo B, a las 6:30 p.m., América recibirá a Millonarios y Nacional visitará a Santa Fe. Solo queda un cupo disponible, el que pelean las escarlatas, las embajadoras y leonas en lo que promete ser un cierre emocionante de los cuadrangulares.

