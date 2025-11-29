Atlético Bucaramanga venció a Fortaleza y sigue con vida en la Liga BetPlay

Luciano Pons (izq.), con un gol y una asistencia, fue la figura del partido en que Bucaramanga venció 2-0 a Fortaleza. Foto: Atlético Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bucaramanga logró una victoria clave este sábado al imponerse 2-0 a Fortaleza en el Metropolitano de Techo. Los argentinos Luciano Pons y Fabian Sambueza anotaron los goles que mantienen vivo al equipo dirigido por Leonel Álvarez.

Una de las incidencias de este duelo fue la cantidad de expulsiones. El central Diego Moncada mandó a tres jugadores a los vestidores de manera anticipada. El local terminó el compromiso con nueve jugadores, mientras que el visitante lo hizo con 10.

Fortaleza quedó en inferioridad numérica después de un error grosero de Luis Escorcia en el arranque. El lateral perdió la pelota ante Juan Camilo Mosquera y, al verlo irse en solitario, decidió derribarlo antes de que entrara al área. La infracción evitó un mano a mano y derivó en una expulsión indiscutible.

El primer gol llegó en los pies de Luciano Pons, quien le puso la cabeza a un centro de Leonardo Flores. Ya son 12 las anotaciones que registra el experimentado delantero argentino, cuyo derechos deportivos fueron adquiridos esta semana por el leopardo.

Los problemas para el equipo de Sebastián Oliveros no terminaron ahí. Cerca del final del primer tiempo, Jonathan Marulanda recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta innecesaria. Fortaleza quedó con nueve hombres y enfrentó el resto del juego con una desventaja prácticamente insalvable.

La superioridad numérica le permitió a Bucaramanga adueñarse de la pelota y manejar los tiempos sin sobresaltos. La tranquilidad total llegó al minuto 75, cuando Luciano Pons habilitó a Fabián Sambueza dentro del área y el argentino definió con clase para sentenciar el 2-0 definitivo en Bogotá.

Por cómo se desarrolló el compromiso, el marcador terminó quedándose corto. Bucaramanga generó varias opciones claras ante un rival disminuido y, con mayor precisión en el último pase, pudo haber conseguido una goleada. Antes del cierre se quedó sin Aldair Gutiérrez, expulsado por juego peligroso.

El triunfo dejó a Bucaramanga con siete puntos, a tres de Deportes Tolima, líder del Grupo A. Con dos jornadas por delante, los leopardos siguen con opciones reales de clasificar a la final. Para Fortaleza, que se quedó en tres unidades, la derrota confirmó su eliminación anticipada del campeonato.

Más temprano, Tolima logró una victoria clave al imponerse 1-0 a Santa Fe con un solitario gol de Adrián Parra. El equipo vinotinto y oro, bajo el mando de Lucas González, quedó a una victoria de asegurar su presencia en la gran final. El cuadro cardenal, vigente campeón, también quedó eliminado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador