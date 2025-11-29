El Inter Miami de Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS

Lionel Messi (centro) levanta el trofeo de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Foto: EFE - Giorgio Viera

Inter Miami se consagró este domingo campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer tras golear 5-1 a New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. La victoria dejó al equipo de Lionel Messi a las puertas de la MLS Cup, en una tarde marcada por su superioridad futbolística.

La figura del encuentro fue Tadeo Allende, extremo argentino de 26 años, quien firmó un triplete memorable. Dos de sus goles llegaron con la pierna derecha y otro de cabeza. En dos de ellos fue determinante Jordi Alba a la hora de asistir.

También marcaron para el conjunto rosado el argentino Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia. El único tanto neoyorquino fue obra de Justin Haak, quien descontó de cabeza en una jugada a balón parado que dio un muy breve respiro al cuadro visitante.

Lionel Messi, conductor permanente del equipo, aportó una asistencia. Con este triunfo, Inter Miami aseguró su presencia en la MLS Cup y quedó a por lo menos 90 minutos de conquistar el título más importante del fútbol de los Estados Unidos por primera vez en su historia.

El rival del próximo sábado saldrá del ganador de la final de la Conferencia Oeste, que se definirá esta noche entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps. Gane el que gane la final tendrá lugar en Fort Lauderdale, donde los dirigidos por Javier Mascherano se han mostrado fuertes.

La final del próximo 6 de diciembre será también el último partido como profesionales para los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes colgarán las botas tras el silbatazo final. Ambos buscan despedirse levantando un título más.

Entre los invitados de lujo de este duelo estuvo el tenista español Carlos Alcaraz, quien presenció desde el palco la exhibición del equipo de Florida. Alba y Busquets, antes de que arrancara el compromiso, se acercaron a saludarlo.

