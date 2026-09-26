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Boxeo y videojuegos comparten ring en la nueva apuesta de Everlast y Street Fighter

La colaboración Choice of Fighters lleva personajes y elementos de Street Fighter al equipamiento y la ropa deportiva de Everlast.

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Redacción Deportes
26 de septiembre de 2026 – 09:24 a. m.

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La frontera entre el boxeo y los videojuegos se vuelve más estrecha con Choice of Fighters, la colaboración que Everlast y Street Fighter lanzaron en Latinoamérica.

La propuesta toma personajes y elementos visuales de una de las franquicias de peleas más reconocidas y los lleva a productos pensados para el entrenamiento, a partir de una idea común: tanto un atleta como un gamer necesitan disciplina, estrategia, práctica y perseverancia para mejorar.

Del videojuego al entrenamiento

La alianza es la primera colaboración oficial entre Everlast y Street Fighter™ para Latinoamérica y combina elementos de la franquicia con una línea de equipamiento deportivo y prendas para entrenar.

La colección incluye guantes de boxeo y MMA, vendas y sacos de entrenamiento, además de ropa deportiva, hoodies, bolsos, gorras y accesorios. La propuesta busca conectar dos universos que crecieron en escenarios diferentes, pero que comparten conceptos como la preparación, la estrategia y la superación.

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Uno de los aspectos centrales de Choice of Fighters es que los productos destinados al entrenamiento mantienen los estándares globales de Everlast en calidad, protección, durabilidad y desempeño. Así, la colaboración no se limita a trasladar la estética de Street Fighter™ a una colección, sino que incorpora elementos diseñados para utilizarse durante una sesión de entrenamiento, frente al saco o dentro del gimnasio.

“Para Everlast, innovar también significa encontrar nuevas formas de llevar nuestro ADN a las generaciones que están redefiniendo la cultura. Choice of Fighters representa esa evolución: nos permite conectar de manera auténtica con el gaming y demostrar que un atleta y un gamer comparten una misma mentalidad de disciplina, estrategia, perseverancia y superación”, explicó Daniela Naime, Regional Marketing Manager de Everlast Latinoamérica.

Una mentalidad que trasciende el deporte

La colaboración también plantea una mirada más amplia sobre lo que significa ser un fighter. La disciplina, perseverancia y superación asociadas al deporte de combate pueden aparecer en otras comunidades y en los desafíos cotidianos.

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Choice of Fighters llegó a Latinoamérica el 25 de septiembre de 2026. Como parte de su lanzamiento, Everlast también presentó una experiencia digital interactiva para que los fanáticos puedan explorar la colaboración antes de conocer en detalle la colección.

Bajo esa idea, la propuesta busca reunir a atletas, practicantes de artes marciales, aficionados al fitness, gamers, creadores y coleccionistas alrededor de un mismo concepto: entrenar para convertirse en una mejor versión de uno mismo.

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Por Redacción Deportes

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