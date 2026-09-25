La corredora colombiana cerró la competencia dentro del segundo grupo, a apenas 42 segundos de la cabeza de carrera, y consiguió así otro resultado destacado en su debut mundialista. El martes ya había…

Zara Sofía Lamprea volvió a dejar una señal de su enorme proyección en el ciclismo colombiano. La bogotana, de apenas 17 años y con menos de un año en la bicicleta , terminó este viernes en el duodécimo lugar de la prueba de ruta junior del Mundial de Montreal 2026 , resultado que la convierte en la mejor representante de Colombia en el certamen.

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Zara Lamprea, la gran revelación de Colombia en el Mundial de Ruta Montreal 2026

La corredora colombiana cerró la competencia dentro del segundo grupo, a apenas 42 segundos de la cabeza de carrera, y consiguió así otro resultado destacado en su debut mundialista. El martes ya había sido protagonista al finalizar en la 14.ª posición de la contrarreloj individual, entre 58 corredoras de 35 países.

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Zara Lamprea, dos resultados entre las mejores

La actuación de Lamprea en Montreal tiene un valor especial porque ha conseguido mantenerse entre las mejores en las dos pruebas en las que participó. En la contrarreloj, completó los 10,7 kilómetros en 16 minutos y 18 segundos, con una velocidad promedio de 39,375 km/h, para quedar a 1:00.77 de la campeona mundial, la polaca Maria Okručińska.

La colombiana registró un tiempo de 8:05.04 en el punto intermedio, ubicado en el kilómetro 5,8, y completó la segunda mitad del recorrido en 8:13.24. Su puesto 14 fue, en ese momento, el mejor resultado de Colombia en las pruebas contrarreloj del Mundial.

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Ahora, con el duodécimo puesto en la ruta, Lamprea vuelve a aparecer entre las mejores corredoras de la categoría junior. Además, igualó la posición que consiguió Erika Botero en el Mundial de Innsbruck 2018, cuando también terminó duodécima, a 1:52 de la campeona de aquella edición, la austríaca Laura Stigger.

Un talento que apenas comienza

El resultado de Lamprea adquiere todavía mayor relevancia por el corto tiempo que lleva vinculada al ciclismo. Hace menos de un año comenzó a montar bicicleta y ya consiguió resultados de alcance mundial en su primera participación en un Campeonato Mundial de Ruta.

La bogotana ya cuenta, además, con el título de campeona de la Vuelta del Futuro, una de las carreras junior más importantes del calendario femenino en Colombia.

La Federación Colombiana de Ciclismo la considera una de las principales cartas para la renovación del ciclismo femenino colombiano, en un momento en el que el relevo generacional aparece como una de las prioridades del ciclismo nacional.

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En la prueba de ruta de Montreal, Salomé Vargas y Estefanía Castillo no lograron terminar la carrera, por lo que Lamprea terminó siendo la colombiana más destacada de la jornada.

Con apenas 17 años, dos actuaciones entre las mejores 15 del Mundial y un duodécimo lugar en la ruta, Zara Sofía Lamprea consiguió un mundialista que difícilmente pasará desapercibido.

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