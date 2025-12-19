“Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma”, Luis Díaz sobre su ídolo

James Rodríguez y Luis Díaz celebran el gol de la selección durante el partido amistoso contra Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - Angel Colmenares

Este viernes 19 de diciembre de 2025, Luis Díaz concedió una entrevista al prestigioso diario inglés The Guardian en la que habló de su pasado en el Liverpool, su presente en el Bayern Múnich y su futuro con la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En este último tema se detuvo una minutos para hablar de su relación con James Rodríguez, actual capitán del equipo nacional y quien busca equipo para estos seis meses previos al Mundial. Díaz se tomó el tiempo de elogiar el trabajo de James en el combinado patrio.

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega. Es esa persona que todos en el grupo admiramos", señaló el número “7″ de Colombia y “14″ del Bayern Múnich.

La Copa del Mundo de 2026 tiene la particularidad de ser la primera en la carrera de Luis Díaz, pero posiblemente la última en la de James Rodríguez. Un mediocampista ofensivo que puede presumir de haber estado en dos citas orbitales y haber marcado siete goles.

¿Qué más dijo Luis Díaz de James Rodríguez?

“No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más, Lo quiero siempre con la selección. Para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros”, aseguró emotivamente el extremo izquierdo del conjunto Tricolor.

Díaz también afirmó que la edad actual de James le permite contar con una bagaje y una experiencia muy valiosa para él y para el equipo. Mucho más en momentos y partidos tan importantes como los que les esperan en la Copa Mundial de la FIFA Estados, México y Canadá 2026.

“Está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”. Además, el futbolista guajiro también reseñó que en el partido de fase de grupos contra Portugal buscarán impetuosamente la victoria, a pesar de tener al frente a una de las mejores selecciones del mundo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?

El próximo mes de marzo de 2026, la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia por la última fecha FIFA de partidos amistosos antes del Mundial en Norteamérica. Este será el examen más importante para Néstor Lorenzo y sus dirigidos de cara a los objetivos en la Copa del Mundo.

Allí, aparte del duelo contra Cristiano Ronaldo y compañía, el cual será el último de la fase de grupos, Colombia enfrentará en el debut a Uzbekistán el 17 de junio. Y durante su segunda salida, 27 de junio, se medirá ante Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia.

En conclusión, así como James Rodríguez confía en Luis Díaz, el ex Junior de Barranquilla también tiene plena confianza en su ídolo. Así lo llamó luego de clasificar a la selección a la final de la Copa América Estados Unidos 2024. Una meta que quieren superar el próximo verano.

