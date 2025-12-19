Luis Díaz, sin miedo a Portugal: esto dijo sobre el duelo con Cristiano en el Mundial 2026

En entrevista con The Guardian, el extremo colombiano habló del Mundial, del cruce ante Portugal y Cristiano Ronaldo, y del momento que vive en Bayern Múnich. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Luis Díaz atraviesa un momento de afirmación personal y futbolística que él mismo explica desde la confianza, el entorno y la libertad para jugar. Tras dejar Liverpool en el último mercado de verano, el extremo colombiano no solo encontró continuidad en el Bayern Múnich, sino que se convirtió rápidamente en una pieza influyente del proyecto que lidera Vincent Kompany.

Sus 18 participaciones directas en gol (12 tantos y seis asistencias) en todas las competiciones reflejan un impacto inmediato que el propio Díaz reconoce como fruto de un proceso bien acompañado, más que de una adaptación forzada. En entrevista con el medio británico The Guardian, habló sobre su presente en Alemania, la salida de Liverpool y el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Los primeros meses en Bayern Múnich

Sobre su rápida adaptación al fútbol alemán, Díaz fue directo: “Creo que es porque han depositado muchísima confianza en mí”. Desde el primer día, según cuenta, el club y sus compañeros lo hicieron sentir parte del grupo, incluso en medio de una barrera evidente como el idioma. “Aunque aprender alemán es un poco difícil, me hicieron sentir parte de la familia”, explicó, resaltando que en el Bayern encontró algo que siempre buscó: “un equipo muy unido, tranquilo, algo a lo que siempre estuve acostumbrado y que siempre quise”.

“Venía de muy buenos años en Liverpool, especialmente el último”, afirmó, dejando claro que su paso por la Premier League fue determinante para llegar preparado a este nuevo desafío. “Jugar en la Premier me ayudó mucho”, dijo, antes de explicar por qué eligió cambiar de liga: “Yo quería un reto, jugar en la Bundesliga, vivir una nueva experiencia. Sabía que me iba a ir bien”. Aunque reconoce que el impacto fue más rápido de lo esperado, no lo presenta como una sorpresa absoluta: “Obviamente, no esperaba que fuera tan rápido, pero para eso trabajo”.

La relación con Vincent Kompany

En ese proceso, el rol de Vincent Kompany aparece como clave. Díaz siente que el entrenador le dio libertad y respaldo. “Me siento con más confianza, más cómodo”, afirmó, destacando además el funcionamiento colectivo del equipo. “Tenemos muchas estrellas, pero jugamos todos para el equipo, jugamos más juntos, y eso es muy importante”, insistió, repitiendo una idea que considera central en su buen momento.

Kompany definió su juego como una “creatividad caótica”, y Díaz no solo estuvo de acuerdo, sino que lo celebró. Entre risas, lo reconoció sin vueltas: “Sí, totalmente. Me encanta el caos”. Explicó que disfruta jugar desde ahí, siempre cumpliendo con lo que pide el entrenador, pero sin perder su esencia. “Quiero disfrutar, crear esos momentos caóticos. Es fundamental para mí, porque yo vivo el fútbol así, como un jugador que genera dolores de cabeza”.

Harry Kane y sus compañeros

Al hablar del vestuario, uno de los nombres que más lo impactó fue el de Harry Kane. Díaz ya lo conocía como rival, pero convivir con él le cambió la perspectiva. “Una cosa es verlo jugar y otra muy distinta es compartir con él en el día a día”, señaló. Y fue aún más explícito: “Hace cosas en los entrenamientos que uno dice: ‘esto no puede ser’. Es demasiado bueno”. Lo elogió por su juego completo y su mentalidad: “Busca la pelota, pasa, defiende, se dedica muchísimo. Es muy tranquilo y aun así hace goles. Vive para eso”. También resaltó lo humano: “Es una persona muy sencilla, familiar, espectacular”.

Sobre los objetivos del Bayern, Díaz no se escondió detrás de discursos moderados. “Yo siempre quiero ganarlo todo, todo lo que esté en juego”, afirmó. Y aunque reconoció que el club apunta desde el inicio a la Champions League, fue prudente con el cierre: “Vamos bien, pero al final hay que demostrarlo y confirmarlo en las etapas finales”.

La vida en Alemania

En lo personal, su vida en Alemania también atraviesa un buen momento. “Mi vida acá ha sido muy buena”, dijo sobre Múnich, una ciudad que definió como grande, moderna y con muchas opciones para su familia. Valoró especialmente el respeto de la gente: “Te ven, pero respetan tu privacidad”. Sobre sus hijas, destacó con orgullo el aprendizaje de idiomas: “La mayor ya habla inglés, y eso me encanta porque yo no tuve esa oportunidad”, bromeando incluso con el acento que dejó Liverpool.

El Mundial 2026

El cierre fue para la selección de Colombia, donde el tono cambió a ilusión pura. “Estamos muy emocionados con el Mundial”, aseguró, destacando el proceso bajo Néstor Lorenzo. “Hemos crecido mucho, aprendimos cosas buenas y malas, y hoy se ve un equipo feliz, tranquilo y muy unido”. Sobre el partido ante Portugal, fue claro: “Va a ser increíble. Tienen a Cristiano, a jugadores muy buenos, pero nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y vamos a buscar ganar”.

Finalmente, habló de James Rodríguez con admiración. “Es nuestro capitán, nuestro líder”, dijo, remarcando su compromiso con la Tricolor. “Cada vez que se pone la camiseta de Colombia se transforma, siempre lo da todo”. Y cerró con un deseo que resume el sentir del grupo: “No sé cuánto tiempo más estará, pero quiero disfrutarlo, ojalá siempre con la selección”.

