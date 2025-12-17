Boletas del Mundial 2026: FIFA anunció entradas de 60 dólares y así puede aplicar

El cupo será limitado por partido y cada federación definirá los criterios de acceso, en medio de críticas por los altos precios. Foto: EFE - CLAUDIO THOMA

La FIFA dio un giro parcial a su política de precios para el Mundial de 2026 luego de una ola de críticas que se extendió por hinchas organizados, federaciones nacionales y asociaciones de aficionados.

El anuncio introduce una nueva franja de boletas a 60 dólares, pensada exclusivamente para seguidores de las selecciones participantes, en un contexto marcado por precios que ya son considerados los más altos en la historia de la Copa del Mundo.

La medida llega después de que la tercera fase de venta —la primera abierta al público tras el sorteo— desatara un fuerte malestar. En ese proceso, las entradas reservadas para hinchas de selecciones (“supporters tickets”) tenían el mismo precio que las boletas estándar para el público general, con cifras que alcanzaban los 700 dólares en la categoría más alta para partidos de fase de grupos. La diferenciación histórica entre entradas populares para hinchas y paquetes premium había quedado, en la práctica, diluida.

¿De qué se trata la medida de la FIFA?

Ante ese escenario, la FIFA anunció la creación del “supporter entry tier”, una categoría de acceso económico que asignará alrededor de 1.000 boletas por partido a 60 dólares, destinadas únicamente a los aficionados de los dos equipos que disputen cada encuentro. Según el organismo, este ajuste busca “hacer más accesible el seguimiento de las selecciones en el mayor escenario del fútbol”.

La estructura de distribución ayuda a entender el alcance real de la decisión. Cada selección recibe el 8 % del total de entradas disponibles por partido. Hasta ahora, ese cupo se repartía en tres niveles: value, standard y premium. Con el cambio, la FIFA reasignó los porcentajes: el 10 % de ese cupo para hinchas será ahora de entrada económica, el 40 % quedará en la franja value y el resto se dividirá entre standard y premium. En términos globales, las boletas de 60 dólares representan apenas el 1,6 % del total por partido, es decir, 0,8 % para cada selección.

Traducido a la escala del torneo, con estadios que superan los 60.000 espectadores en Estados Unidos, Canadá y México, el impacto es limitado. Incluso en el mejor de los casos, solo unos pocos cientos de hinchas por equipo y por partido accederán a ese precio reducido. El resto deberá competir por entradas cuyo costo sigue moviéndose en rangos de cientos de dólares.

Enlace para aplicar a las entradas de 60 dólares en el Mundial 2026

Las demás categorías permanecen sin cambios. En esta fase de venta —el “Random Selection Draw”, que se extiende del 11 de diciembre al 13 de enero— no existen entradas de categoría 4 para el público general. Todas las boletas disponibles, desde categoría 3 hasta categoría 1, mantienen valores elevados, con la única excepción de este nuevo cupo para hinchas acreditados por sus federaciones.

Las reacciones no se hicieron esperar. Football Supporters Europe, una de las principales organizaciones de aficionados en el continente, valoró el reconocimiento implícito del error, pero fue tajante: la corrección es insuficiente. Según su lectura, la FIFA reaccionó más por la presión pública que por una planificación consensuada, y el ajuste funciona como un gesto de contención frente al rechazo global. Además, no hay una nueva estructura de precios para aficionados con discapacidad ni claridad sobre boletos complementarios para acompañantes.

Desde Estados Unidos, Brian Hexsel, presidente de American Outlaws —el mayor grupo de hinchas de la selección local—, fue en la misma línea. Reconoció el simbolismo del anuncio, pero advirtió que la demanda superará ampliamente la oferta, dejando a la mayoría de seguidores sin posibilidad real de acceder a precios populares.

¿Qué dicen las federaciones sobre los sobrecostos de las entradas al Mundial 2026?

Varias admitieron que no fueron consultadas antes de la fijación de precios y que conocieron los valores horas antes de que se abriera el proceso de solicitud. Alemania, Túnez, Suiza e Inglaterra, entre otras, expresaron inquietud por la capacidad real de sus hinchas para costear entradas, viajes y estadía, en un Mundial que por primera vez se jugará en tres países y 16 ciudades.

La FIFA informó, además, que ya recibió 20 millones de solicitudes de entradas en los primeros cinco días de esta fase. Los aficionados que pidieron boletas estándar sabrán en febrero si su solicitud fue aceptada, parcial o totalmente, o rechazada. En el caso de las entradas para hinchas, cada federación definirá sus propios criterios de elegibilidad, con el encargo explícito de priorizar a seguidores “leales y estrechamente vinculados” a la selección.

