Deportes
Selección Colombia

La millonaria cifra que recibirá la selección de Colombia por participar en el Mundial 2026

Descubra aquí cuánto dinero recibirá la Tricolor solo por jugar los tres partidos de fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de diciembre de 2025 - 04:44 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI
USD 10,5 millones es el dinero que recibirá la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la participación de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026. La FIFA ha revelado la bolsa de premios que entregará durante el torneo, la cual asciende hasta los USD 727 millones, dando 55 millones por ganar la final.

En el caso del combinando nacional, este ya aseguró USD 1,5 millones por poner su nombre entre los 48 equipos que componen la fase de grupos. Además, en caso de caer eliminada en esta parte del torneo, recibirá otros nueve millones. Lo anterior indica que en el peor de los casos, Colombia recaudaría USD 10,5 millones.

En caso de avanzar a los dieciseisavos de final, la suma total aumenta otros 11 millones, 15 millones por octavos de final, 19 por cuartos de final y al menos USD 27 millones por jugar una de las dos semifinales del mundo. Una instancia a la que nunca ha llegado el conjunto patrio, pero que es uno de los objetivos para 2026.

En ese orden de ideas, la selección que resulte campeona del mundo se llevaría un premio económico total de más de USD 100 millones, una cifra que supera en ocho millones lo que recibió Argentina por ganar la final de Catar 2022. Además, en general, la bolsa de premios en general aumento un 50% con respecto al Mundial anterior.

Premios económicos para el Mundial 2026

  • Participación: USD 1,5 millones
  • Fase de grupos: USD 9 millones
  • Dieciseisavos de final: USD 11 millones
  • Octavos de final: USD 15 millones
  • Cuartos de final: USD 19 millones
  • Cuarto puesto: USD 27 millones
  • Tercer puesto: USD 29 millones
  • Subcampeón: USD 33 millones
  • Campeón: USD 50 millones

¿Cuándo y contra quién juega Colombia en el Mundial?

La Tricolor debutará en la Copa de Mundo de 2026 el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán a las 9 p. m. (hora Colombia) en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

A la misma hora, pero el martes 23, la selección nacional se medirá ante el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo). Esto será en el estadio Chivas, ubicado en Guadalajara, México.

Finalmente, el sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) la selección cerrará su participación en la fase de grupos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio Hard Rock de Miami en Florida, Estados Unidos.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

